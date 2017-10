KAKO DJECA UZROKUJU RAZVOD RODITELJA? Kontroverzna studija pokazala da spol djeteta igra veliku ulogu

S obzirom na podatak da 42 posto brakova danas završava razvodom, možemo slobodno govoriti o pošasti modernog života. Tko je za to kriv? Stručnjaci su došli do bizarnog otkrića.

Rizik od rastave braka povećava se usporedno s odrastanjem djece, a skloniji su tomu roditelji koji imaju kćer, pokazuje kontroverzno istraživanje. Dr. Jan Kabatek i dr. David Ribar sa Sveučilišta u Melbourneu objasnili su zašto je tako.

Biti roditelj tinejdžera nije nimalo lak posao, ali čini se da je to i svojevrsni test braka. Istraživanje pokazuje da roditelji s kćerima imaju malo veću vjerojatnost razvesti se nego oni sa sinovima, ali samo tijekom tinejdžerskih godina.

Do djetetove 12. godine spol ne igra ulogu

Fatalna može biti ta zategnuta veza između roditelja i njihovih kćeri koja bi mogla dovesti par do točke prekida. Ipak, rizik je manji ako je, vjerovali ili ne, otac odrastao sa sestrom u kući.



U nekoliko se studija ističe kako su skloniji razvodu oni roditelji čije je prvo dijete žensko, iako je ta tema, naglašava se, prilično osjetljiva i nedovoljno istražena. Svejedno, posljednje je istraživanje otišlo korak dalje i ponudilo konkretnije odgovore.

Dakle, do djetetove 12. godine nema spolnog utjecaja na roditeljsku odluku o rastavi, što znači da, ako do toga dođe prije no što dijete uđe u pubertet, sin ili kći nisu potencijalni krivci. Problemi nastaju u njihovoj adolescentskoj dobi, ističu znanstvenici.

Bizarne teorije o razlozima

Iz nekog razloga, više je razvoda zabilježeno u obiteljima s kćerima nego sinovima, i to kada su one imale između 13 i 18 godina. Preciznije, rizik je veći za pet posto. Ta razlika nestaje onda kada kćeri navrše 19 godina.

Kada je riječ o razlozima, postoji više teorija. Jedna kaže da neki roditelji imaju veće kulturne ili društvene sklonosti sinovima. Druga teorija pretpostavlja da su dječaci ranjiviji, a njihova potreba za muškim uzorom oca okreće na veću predanost braku.

Tu je i teorija odabira spolova, koja kaže da majke čiji su brakovi stresniji mogu imati veću vjerojatnost da će roditi djevojčicu. Međutim, ne postoje empirijski dokazi koji podupiru bilo koju od ovih teorija.

Umjesto toga, posljednji nalazi sugeriraju da su veće stope razvoda objašnjene napetim odnosima između nekih roditelja i njihovih tinejdžerskih kćeri, eventualno proizašlih iz razlika u stavovima prema spolnim ulogama, piše Daily Mail.