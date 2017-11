JEZIVO UPOZORENJE RODITELJIMA: Mislite da vaše dijete ne bi otišlo sa strancem? Dovoljna je jedna stvar

Svi roditelji su bili uvjereni kako nema šanse da bi njihovo dijete razgovoralo sa strancem, a kamoli otišlo s njime. No, djeca su bez pogovora, radosno otišla s muškarcem kojeg su prvi puta vidjeli i nitko tko bi gledao sa strane ne bi vidio ništa alarmatno,

Joey Salads došao je sa psićem u park te pitao roditelje koliko često govore svojoj djeci da ne razgovaraju sa strancem. Svi su istaknuli kako im to neprestano ponavljaju. Pitao je za njihovo dopuštenje da on proba razgovarati s djetetom. Započeo je razgovor o svom štenetu i vrlo brzo uvjerio djecu da otiđu s njim.

Možda su ga vidjeli kako razgovara s njihovim roditeljima, no to je malo vjerojatno obzirom da su djeca bila prezauzeta igrom. Čak i ako jesu, to nije razlog da odu s muškarcem i ovaj video je jezivo upozorenje svim roditeljima.