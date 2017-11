IZBJEGNITE POGREŠKE U ODGOJU: Ovo je 6 najčešćih reakcija djece za koje su krivi roditelji

Nikad nije prerano početi učiti djecu pristojnom ponašanju. Uglavnom je riječ o propustu roditelja ako se stvari ne odvijaju u pravom smjeru. Izbjegnite pogreške u odgoju uz ove korisne savjete.

Svatko odgaja svoju djecu kako misli da je najbolje, u nadi da će ona u budućnosti postati dobri ljudi. Iako vjerujete da taj posao odrađujete savršeno, njihovo ponašanje u pojedinim situacijama može otkriti kako to možda i nije posve točno.

Ako vaše dijete čini ove stvari, vrijeme je da reagirate:

Upada u riječ

Naredba “Ne prekidaj!” ne funkcionira. Umjesto toga, u svakodnevnim situacijama učite dijete da čeka svoj red kako bi nešto reklo, npr. za vrijeme ručka ili telefonskog razgovora. Ako trebate obaviti važan razgovor sa šefom ili poslovnim kolegom, recite djetetu kako neko vrijeme nećete biti u mogućnosti razgovarati s njime te da ćete opet biti dostupni za određen broj minuta, ovisno o tomu koliko procijenite da će razgovor trajati.



Dira stvari u trgovini ili navaljuje da mu nešto kupite

Naučite dijete da mu ne možete priuštiti baš sve što zamisli i da ne trebate kupiti sve što je u izlogu. Djeca nemaju pojam o novcu i ne znaju da se sve kupljeno mora i platiti. Zato je važno pripremiti dijete na odlazak u trgovinu. Uključite ga u pisanje popisa stvari koje ćete kupiti, crtajte mu ako još ne zna čitati. Važno je da prati što sve stavljate na popis. Istaknite kako nećete kupiti ništa što nije na popisu.

Nepristojno je

Što prije počnete učiti dijete pristojnosti, to bolje. Nekoj djeci treba manje vremena da shvate kako se valja ponašati, nekoj više, ali imajte strpljenja. Naučite dijete čarobne riječi: molim, izvoli, hvala i oprosti. Kada vas nešto traži, ne dajte mu dok vas ne zamoli. To podrazumijeva da ćete se i vi tako ponašati jer djeca uče na roditeljskom primjeru.

Ne zna kad je dosta

Djeca teško shvaćaju da postoje stvari koje se ne govore pred svima pa se nerijetko roditelji crvene u javnosti zbog izjava svojega djeteta. Uvedite u odgoj pojam “kućne tajne”, odnosno popis tema o kojima se ne govori izvan kuće. Tako ćete se poštedjeti neugodnosti, a dijete će naučiti što se smije, a što ne.

Boji se odvojiti od vas

Ako u svakoj situaciji reagirate panično i branite djetetu određene aktivnosti, ono će steći strah od toga i bojati se učiniti bilo što. Opreza nikad dosta, ali ne želite da vam dijete odrasta u strahu od svakodnevnih pojava. Primjerice, dopustite djetetu da se slobodno spušta niz tobogan, ali ga upozorite neka pazi, piše Bright Side.

Gnjavi neznance

Ako dijete slobodno prilazi ljudima na ulici i razgovara s njima, to je znak povjerenja koje je steklo unutar obitelji. Ipak, nisu svi raspoloženi za druženje s tuđom djecom ili u danom trenutku nemaju vremena za to jer nekamo žure. Djeca to ne razumiju jer roditelji najčešće sve svoje obveze podređuju njima. Postupno privikavajte dijete na to da mu ne možete uvijek biti na raspolaganju. Tako će lakše shvatiti zašto se netko nema vremena igrati s njime.