INSEMINACIJA: Kada se koristi, kako izgleda i kolika je uspješnost ovog postupka potpomognute oplodnje?

Inseminacija je jedan od načina medicinski potpomognute oplodnje. Danas se primjenjuje kod parova koji imaju manje probleme s neplodnosti. Ovo je prva i najjednostavnija stepenica.

Inseminacija je jednostavna i zapravo je unošenje ejakulata supruga u tijelo žene. Pri tom postupku se oplodnja zbiva u tijelu žene pa se ovaj proces smatra potpomaganjem susreta muške i ženske spolne stanice. Stanice se mogu susretati u maternici – intrauterino ili u jajovodu – intratubarno u jajovodu.

Kada se koristi inseminacija?

Ovaj postupak najčešće se provodi kod parova s jednostavnijim problemima neplodnosti.

kod parova koji imaju dijagnozu ejakulatorne disfunkcije

kod muške subfebrilnosti

u slučajevima alergije na spermu

kod parova u kojih postoji problematičan imunološki faktor

kod problematičnog cervikalnog faktora

kod endometrioze koja ne zahvaća jajovode

u slučajevima kad do prirodne oplodnje ne dolazi iako su partneri zdravi.

Ovaj postupak može uspjeti i kod partnera koji nisu u mogućnosti imati spolne odnose zbog invaliditeta jednog od partnera. Metoda potpomognute oplodnje obično se primijenjuje kada je žena zdrava, ali partner ima problema s ejakulatom. Najčešći slučaj je malo pokretnih i normalnih spermija. U slučaju potpunog izostanka spermija kod muškarca, Zakon predviđa inseminaciju spermom nepoznatog davatelja.

Kako izgleda postupak?

Postupak inseminacije jednostavan je za oba partnera makar zahtijeva proceduru. Dakako, on se razlikuje kod žene i muškarca.

Postupak inseminacije kod žena

Žena treba čekati razdoblje ovulacije bez stimulacije dodatnim hormonima. Prati se ciklus i razvoj jajašca u jajniku nekoliko dana prije očekivane ovulacije pomoću UZV-a svaka dva dana. Daje im se injekcija za reguliranje dozrijevanja jajašca po uputama liječnika. Oko dan i pol nakon injekcije radi se inseminacija. Nakon postupka žena treba ležati barem pola sata. Preporučuje se ne imati spolne odnose barem idućih 3 dana. Nakon 14. dana inseminacije radi se test krvi i test trudnoće.

“Sve je trajalo možda 10 minuta, bilo je totalno bezbolno, ali sam osjetila pritisak u trbuhu i blagu nesvjesticu. Nakon odrađene inseminacije ostala sam ležati u određenom položaju 30 minuta, a zatim sam dobila uputstva da idem kući i odmaram se”, izjavila je jedna žena nakon tretmana.

Postupak inseminacije kod muškarca

Na dan inseminacije muškarac treba dati ejakulat te imati spolne odnose tog ili iduća dva dana. Na fotografiji dolje možete vidjeti kako proces zapravo izgleda u tijelu.

Uspješnost

Uspješnost inseminacije je oko 16% kod žena mlađih od 35 godina, te s godinama znatno opada. S obzirom na to da je svaka osoba individualna, teško je odrediti univerzalne razloge koji će inseminaciju učiniti uspješnom. Postoje neki čimbenici koji joj mogu smanjiti izglede.

visoka životna dob barem jednog od partnera

loša kvaliteta spermija

loša kvaliteta jajašca

ozbiljni slučajevi endometrioze

teška oštećenja ili upale jajovoda

Kod nekih parova do začeća dolazi već kod prve procedure dok je nekima potrebno više. Nažalost, kod nekih parova, niti inseminacija neće dovesti do oplođivanja i trudnoće. Osim inseminacije postoje i druge metode izvantjelesne oplodnje, odnosno in vitro fertilizacija.

Test na trudnoću nakon inseminacije

Prisutnost hCG hormona u organizmu daje pozitivan nalaz testa na trudnoću. Nakon inseminacije se ne preporučuje raditi test barem dva tjedna. Nalaz bi radi prisutnosti tog hormona mogao dati lažno pozitivne znakove neposredno nakon inseminacije.