IMA LI VAŠE DIJETE VJEŠTINE PRIMJERENE SVOJOJ DOBI? Provjerite popis i saznajte što mu i kada trebate dopuštati

Svaki roditelj obično ima neko mišljenje o tomu u kojoj je dobi njihovo dijete sposobno za određenu aktivnost. Što na tu temu kažu stručnjaci?

Na temelju istraživanja na 2000 roditelja, napravljen je popis aktivnosti za koje bi djeca trebala biti sposobna u određenoj dobi. On uključuje raspon od početka školovanja pa sve do tinejdžerske dobi. Mnogi su priznali kako se sami nisu držali predviđenog rasporeda i dopuštali djeci svašta prije no što je to bilo primjereno za njihove godine.

Sa 7 godina

Vožnja bicikla

S 8 godina

Vezanje cipela/tenisica



Stavljanje svoje prljave odjeće na pranje

Pranje zuba bez pomoći

S 9 godina

Postavljanje stola za objed

Zarađivanje džeparca

Kupanje i tuširanje bez pomoći

S 10 godina

Odlaganje prljavog posuđa

Briga o školskoj odjeći

Negubljenje privatnih stvari

Razumijevanje vrijednosti predmeta koje posjeduju

Odlučivanje o tomu što će odjenuti

Prespavanje kod prijatelja i obrnuto

Slaganje odjeće nakon nošenja

Spremanje za školu bez pomoći

S 11 godina

Posjedovanje tableta (uređaja)

Dopušten televizor u vlastitoj sobi

S 12 godina

Samostalan odlazak u školu

Samostalno surfanje internetom

Posjedovanje mobitela

Odlazak u školu biciklom

Igranje u parku bez nadzora

Posjedovanje laptopa i MP3 playera

S 13 godina

Ostanak u kući bez nadzora

Samostalan izlazak

Kupovina bez nadzora

Izrada računa na Facebooku

Dopušteno računalo u vlastitoj sobi

Sa 14 godina

Proboj na društvene mreže

Izlazak u grad s prijateljima

Posjedovanje vlastitog ključa od kuće

Odlazak u kino s prijateljima

S 15 godina

Slušanje eksplicitnih pjesama

Odlazak na spoj

Kupovina odjeće po želji

Dovođenje cure ili dečka kući

Pijenje energetskih pića

Sa 16 godina

Ostanak prijatelja na spavanju dok roditelja nema doma

Izlazak van noću