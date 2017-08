HEMATOM U TRUDNOĆI: ‘U 12 tjednu kontrola je pokazala da je sve u redu, dok sam u 13 tjednu počela jako krvariti’

Potencijalno opasna, neželjena i česta pojava kod trudnica su hematomi u trudnoći.

Ovi problemi mogu uzrokovati različite komplikacije i krvarenja u trudnoći, ali i veće probleme. Kod pojave hematoma nužno je biti oprezan ali i brz u posjetu ginekologu.

Kako dolazi do hematoma u trudnoći

Hematom je zapravo nakupina krvi u krvnim žilama u maternici. Kako se oplodnja žena događa u jajovodu, a zametak putuje do maternice nekoliko dana, on dolazi u fazi morule. Tada se hrani na način da topi tkivo oko sebe i tako dolazi do nagrizanja stijenki krvnih žila u maternici i nakupljanja krvi, to jest, stvaranja hematoma. Krv se nakuplja u prostoru između posteljice i unutarnje stijenke maternice.

Jedan od simptoma nastanka hematoma u trudnoći je i krvarenje kroz cervikalni kanal, to jest, iscjedak crvene boje što ne mora upućivati na spontani pobačaj. Hematomi se najčešće ne šire po maternici što znači da trudnoća često ostaje bez većih problema. U slučaju širenja hematoma, trudnoća se prekida. Hematom u trudnoći može varirati u rasponu veličina, a najmanji su najčešći. Veće verzije mogu izazvati teže krvarenje.



Najčešće razdoblje nastanka hematoma je početkom trudnoće.

Opasnost i posljedice nakupljanja krvi

Glavni krivac krvarenja za vrijeme trudnoće nije uvijek hematom, jer otprilike 20% trudnica ima krvarenja u ranim fazama trudnoće.

U slučaju nakupljanja krvi u stijenkama mogu nastati obilna krvarenja, spontani pobačaj ili prijevremeni porod. Osim iznenadnog krvarenja, uglavnom ne postoje nikakve posebne tegobe pri nastanku hematoma u trudnoći. Dijagnoza i uzrok problema vrši se ultrazvukom kod ginekologa.

Hematomi i u težim slučajevima najčešće nisu opasni, a to potvrđuje i ovo iskustvo trudnice.

“U 12 tjednu trudnoće kontrola je pokazala da je sve u redu, dok sam u 13 tjednu počela jako krvariti. Ostala sam u bolnici i otkrili su mi hematom od preko 4 centimetra. Ležala sam 20 dana u bolnici dok sam imala 3 velika izljeva krvi i cijelo vrijeme smeđi iscjedak, a hematom se nije smanjivao. Nakon nekog vremena otkrili su da imam dva hematoma. Nakon toga sam bila spojena na infuziju, pa nakon toga nisam krvarila. Hematomi su se resorbirali, posteljica je preuzela svoju ulogu i nakon toga je bilo sve super. Stvarno nema razloga za brigu.”

U slučaju nastanka odmah reagirajte i slušajte savjete liječnika

Već pri prvom krvarenju nužno je posjetiti ginekologa kako bi se uzrok otkrio na vrijeme. Hematomi se u principu ili smanjuje s vremenom ili u rijeđim i težim slučajevima postoji mogućnost da raste.

Smanjivanje hematoma u trudnoći upućuje na to da organizam pravilno funkcionira, ili da reagira na progesteronske lijekove koje ćete dobiti od liječnika. Ako do smanjenja ne dolazi prirodnim tokom, strogo se držite mirovanja i savjeta jer rast može pogubno reagirati na plod.

U slučaju nastanka hematoma u trudnoći najčešće se pripisuju lijekovi, a posebice je nužno mirovanje. Mirovanjem hematomu omogućujete da se sam po sebi razgradi i postupno nestane te na taj način vaše dijete neće biti u opasnosti i moći će se i dalje nesmetano razvijati u maternici bez problema. Ono se nalaže za prvi trimestar trudnoće, odnosno dok traje krvarenje.

U tom periodu nužno je ne prepuštati se jačim tjelesnim aktivnostima, dizati težak teret ili doživljavati stres, a niti imati spolne odnose. Intezitet mirovanja i trajanje ovisi o njegovoj veličini i reagiranju na lijekove.

Ne paničarite u slučaju krvarenja za vrijeme trudnoće

Krvaranje u vrijeme trudnoće nije rijetka pojava i uzrok najčešće ne ukazuje na opasne probleme.

Tako krvarenje za vrijeme trudnoće može nastati radi:

implantacije embrija

širenja maternice

menstruacije za vrijeme trudnoće

spolnog odnosa

povećane razine spolnih hormona

promjene u grliću maternice

polipi u jajnicima ili maternici

ginekološki pregled

Ovi uzroci stvoriti će točkasto krvarenje s nekoliko kapi krvi ili crvenkasti iscjedak. Bilo kakvo krvarenje, a posebice obilnije krvarenje zahtijevaju da što prije posjetite svog ginekologa.