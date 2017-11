EVO ZAŠTO DJECA NE BI SMJELA IMATI TV U SOBI: Znanstvenici dokazali što im se tada događa i kakve su posljedice na zdravlje

Djeca koja su zalijepljena za televizor sklonija su izbjegavanju voća i povrća, zaključili su znanstvenici.

Čak dvije trećine djece u istraživanju priznalo je kako više od dva sata dnevno provode ispred televizora, kao i da ne jedu često zdrave namirnice. Trećina klinaca kombinira loše životne navike i žude za grickalicama.

Rezultati idu ruku pod ruku sa sve većom stopom pretilosti među djecom, s jednim od troje koji ima nakupine sala na trbuhu. Rezultati, temeljeni na odgovorima 527 djece u dobi između 11 i 12 godina, nisu prvi koji su povukli ovu zabrinjavajuću vezu.

Mogu li djeca mlađa od dvije godine gledati televiziju i koliko dugo? Evo što kažu stručnjaci



Nekoliko je studija otkrilo povezanost između prekomjernog gledanja televizije i loših prehrambenih navika koje povećavaju rizik od pretilosti. Znanstvenici zato upozoravaju da, dopuštajući djetetu da gleda televiziju u svojoj spavaćoj sobi, povećavate vjerojatnost da će imati višak kilograma.

Stručnjaci čvrsto vjeruju da je obilje reklama za junk food odgovorno za pogrešne prehrambene navike djece te da ih one potiču da konzumiraju više kalorija.

“S obirom na to, djecu treba poticati da jedu za stolom, a ne gledajući televiziju. To je logičan put za usvajanje zdravih navika. Dovoljno je za početak napraviti jednu jednostavnu promjenu, a to je smanjiti dostupnost nezdravih grickalica u kući”, kaže dr. Emma Haycraft, jedna od autora studije za Daily Mail.