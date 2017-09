‘DJECI USAĐUJU PODSVJESNE PORUKE’: Majka pobjesnila zbog penisa u crtiću koji je i nama obilježio djetinjstvo

Zabrinta majka je u Pčelici Maji pronašla eksplicitan crtež penisa. Dok jedni tvrde kako djeca to sigurno neće ni primjetiti, drugi kažu kako je animator poremećen, pa čak tvrde i da se tako djeci usađuju podsvjesne poruke.

Chey Robinson podijelila je klip iz crtića Pčelica Maja kojeg smatra krajnje neprimjerenim. U jednom trenutku, Maja ulijeće u trulo deblo na kojem je, kako tvrdi, nacrtan penih što je njoj “jednostavno odvratno”. “Zgađena sam. Molim vas, pazite što vaša djeca gledaju”, među ostalim je napisala.

“Htjela sam napraviti ovaj video. Zapravo, trenutno sam prilično zgrožena. Vidjela sam na Facebooku post o epizodi Pčelice Maje. Vi koji imate djecu koja ju gledaju samo vas želim upozoriti da pazite što vaša gledaju. Nešto je na drvu, i pauzirala sam da vidite o čemu govorim. U pitanju je 35. epizoda prve sezone Pčelice Maje. Pauzirala sam da vidite kako ne lažem ili da nisam ništa mijenjala” ističe Robinson.

“Znam da nisam luda i da nečemu takvome nema mjesta u dječjoj emisiji. Nevjerojatno sam zgađena, ne postoji razlog da moja djeca moraju vidjeti tako nešto. Ne znam hoće li napraviti nešto po tom pitanju, ali ne postoji razlog zašto bi tako nešto moralo biti u crtiću i samo vam skrećem pozornost da pazite što vaša djeca gledaju” ponavlja s Robinson.



Na njenom statusu brojni roditelji su izrazili jednako zgražanje.

“Koji k***c, ljudi govore da je to gljiva?! Ako je gljiva, kako nestaje u krupnom kadru?” pita se jedan roditelj dok drugi ide korak dalje i kaže kako je u pitanju manipuliranje dječjim umovima. “Ovo je skandalozno. Ovaku usađuju podsvjesne poruke”, piše u komentarima, prenosi Daily Mail. Ipak, mnogi vide to tek kao šalu iuvjereni su kako djeca to neće primjetiti.