DJEČAKU KOJEG ISMIJAVAJU U ŠKOLI PODRŠKU DALE BROJNE ZVIJEZDE: Video u kojem preklinje da ga ostave na miru pregledan 16 milijuna puta

Potresan video dječaka koji u suzama preklinje ljude da ga ostave na miru postao je viralan i dosegao 16 milijuna pregleda na Facebooku. Svoju mu pomoć sada nude i brojne zvijezde.

Keaton Jones iz Knoxvillea, Tennessee, upitao je svoju majku Kimberly pitanje na koje bi i mnogi drugi voljeli dobiti odgovor. “Čisto iz znatiželje, zašto zlostavljaju? Koja je svrha? Zašto vam pričinjava zadovoljstvo nalaziti nevine ljude i onda im se rugati? To nije u redu”, rekao je uplakani dječak. Njegova ga je majka pitala što su mu rekli. “Ismijavaju me zbog mog nosa. Nazivaju me ružnim. Govore da nemam prijatelja”, odgovorio je Keaton. “Što su ti napravili pod ručkom?”, nastavila je majka. “Prolili su mlijeko po meni, šunku mi razvukli po odjeći i gađali me kruhom”, opisao je dječak.

Video dosegao 16 milijuna pregleda

Nastavio je kako se to ne događa samo njemu, već da su i druga djeca predmet sprdnje u školi. “Ne sviđa mi se što mi to rade i definitivno ne volim da to rade drugim ljudima jer jednostavno nije u redu”, požalio se Keaton majci. “Ljudi koji su drugačiji ne bi smjeli biti kritizirani zbog toga. To nije njihova krivnja. Ako vas ismijavaju, ne dopustite da vas to dira. Ostanite snažni, pretpostavljam. Teško je, ali će jednoga dana vjerojatno biti bolje”, zaključio je.



Nakon što ga je njegova majka objavila na Facebooku, ovaj video dosegao je nevjerojatnih 16 milijuna pregleda. “Da se zna, učinila sam to jer me Keaton sam zamolio nakon što sam morala doći po njega jer se bojao otići na ručak u školi”, napisala je Kimberly. “Svi mi znamo kakav je osjećaj željeti nekamo pripadati. Ali samo odabrani znaju kako je to ne pripadati nigdje.” Na njezinu su objavu reagirali brojni poznati. Slavni dr. Phil ponudio se da će Keatona pratiti u školu i sjediti s njime za vrijeme ručka. Donald Trump Jr. ponudio je dječaku i njegovoj obitelji smještaj u Las Vegasu.

Poznati glumci mu pružili podršku

Keatonovu snimku podijelilo je 330.000 ljudi na Facebooku, a obratila mu se i zvijezda hit serije “Stranger Things” Millie Bobby Brown. “Ovo je toliko točno. Zašto ljudi to rade? Ja mislim da si jako cool, Keatone! I želim biti tvoja prijateljica (ali ozbiljno). Zakon si!”, poručila mu je. Glumac Patrick J. Adams napisao je sljedeće: “Mene su zlostavljali konstantno tijekom odrastanja. Ali ja to nikad nisam pretočio u riječi poput tebe. Nakon nekog vremena krene nabolje. Krene nabolje zbog onoga što jesi i što znaš. Hvala ti na hrabrosti.” Javila mu se i glumica Jaimie Alexander riječima: “Keaton Jones, slatka dušo! Slatka i prekrasna dušo! Savršen si upravo takav kakav jesi. Inspirativan i hrabar.”

Patricia Arquette poručila mu je: “Keaton, ti pokazuješ da si empatičan. I zbog toga si divan prijatelj i dječak. “Nizu slavnih osoba koje su Keatonu pružile podršku zaista nema kraja. Tako je dječak koji se usudio progovoriti postao inspiracija za 3,2 milijuna učenika diljem svijeta koji su žrtvama vršnjačkog nasilja, piše Daily Mail.