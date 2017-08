AUTIZAM KOD DJECE: Saznajte simptome na vrijeme i pomozite mališanu u nastavku normalnog života

Neki od problema koji se javljaju su nezainteresiranost ili slabije zanimanje za igru i druženje s drugima, otežana verbalna ili neverbalna komunikacija te nemogućnost imaginacije. Djeca s autizmom vide, čuju i osjećaju ali te pojave teško sklapaju u smislenu cjelinu i često se povlače u svoj svijet.

Djeca s autizmom izgledaju kao i sva ostala djeca, ali imaju znatne životne teškoće koje postaju sve veće i izrazitije ukoliko se što prije ne zatraži pomoć stručnjaka. Najbitnije je prepoznati simptome autizma na vrijeme. Prvi simptomi uglavnom se primjećuju prije treće godine života dok se dijagnoza postavlja nakon sustavnog praćenja između 8. i 12. godine života.

Također, ako osjećate da se dijete ne povezuje s vama ili drugim bliskim osobama, ne radi kontakt očima, ne guguće do 6 mjeseca niti ne upreže napor da bi pričalo, ne uzvraća osmijehom, radi čudne stvari sa svojim igračkama, učestalo maše rukama, hoda na prstima to bi mogao biti znak za zabrinutost.

“Neka djeca zamijene dan za noć, neka se teško privikavaju na novu vrstu hrane ili plaču preko svake mjere, a uzrok je teško utvrditi. Kod djece koja imaju poteškoća u komunikacijskom razvoju ne uočava se gesta pokazivanja, pa je i to jedan od alarmantnih pokazatelja, kao i neodazivanje na vlastito ime. No to još uvijek ne znači da je riječ o autizmu jer među djecom postoje individualne razlike i svako se dijete razvija svojim ritmom”, objasnila je Žarka Klopotan, defektologinja i voditeljica Programa predškolskog odgoja djece s autističnim poremećajem te Programa za osnovno školovanje djece i mladeži s autističnim poremećajem u Centru za autizam u Zagrebu.