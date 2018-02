7 ZNAKOVA DA ĆE VAM DIJETE ODRASTI U PSIHOPATA: Ovako su se ponašali mnogi serijski ubojice kad su bili klinci

Problem je u tome što roditelji najčešće ne smatraju kako je to nešto što bi kasnije eventualno moglo stvarati probleme i postati ozbiljno.

Znakovi buduće psihopatije mogu se uočiti u najranijoj dobi, točnije – kada dijete ima tri godine. Ponašanje roditelja ponekad potiče pokazivanje tih znakova. Problem je u tome što roditelji najčešće ne smatraju kako je to nešto što bi kasnije eventualno moglo stvarati probleme i postati ozbiljno. Ovo su ključne odlike djece sa psihopatskim predispozicijama. Mnogi su se serijski ubojice tako ponašali dok su bili mali, ali, nažalost, to nitko nije primjećivao.

Zlostavljanje životinja

Okrutnost prema životinjama jedan je od najočitijih znakova psihopatskog poremećaja kod djeteta. Ako objasnite djetetu da nije u redu povući mačku za rep ili trzati psa za remen, a dijete razumije i ne ponovi ove akcije u budućnosti, onda se nemate zašto brinuti. Ali kad djeca nasilno zlostavljaju životinje ili ih čak i ubijaju, onda je vrijeme za poduzimanje akcija. To je način na koji budući serijski ubojice izražavaju svoj bijes. Štoviše, oni često ubiju svoje žrtve na isti ili sličan način kao što su to činili životinjama. Veza između zlostavljanja životinja i psihopatije je tako očigledna da je FBI u SAD-u čak počeo bilježiti slučajeve zlostavljanja životinja u svojim godišnjim kaznenim prijavama.

Sklonost paljenju vatre

Piromanija ili ljubav prema različitim verzijama vatre drugi je znak za uzbunu. Na taj se način isto izražavaju ljutnja i prkos.



Nekontrolirano mokrenje

Naravno da ne postoji 100-postotno jamstvo da su sva djeca koja sa šest godina mokre u krevet budući manijaci. Međutim, to može potaknuti druge akcije poput paljenja vatre i zlostavljanja životinja jer nemogućnost kontroliranja mokraće ponižavajuća je za dijete. Ako roditelji ne reagiraju dobro na to ili dijete zafrkavaju vršnjaci, to bi ga moglo odvesti u krivom smjeru.

EVO KAKO RODITELJI PRETVARAJU SVOJU DJECU U PSIHOPATE: ‘Osim fizičkog zlostavljanja, mnogi su dijelili i još jedno iskustvo’

Kršenje pravila

Postoji li netko tko nikad nije slomio nečiju omiljenu igračku kao dijete, ili tko nikada nije zakasnio? Svako dijete se nađe u situaciji kada razumije da mora ili lagati ili reći istinu. No, djeca s psihopatskim osobinama shvaćaju kršenje pravila na drugačiji način – ona iz toga dobivaju radost i adrenalin.

Laganje bez milosti

Ako dijete laže zato što se boji kažnjavanja, možete razumjeti razlog zašto ne kaže istinu. Međutim, ako dijete samo laže, bez kajanja i s vrlo uvjerljivim izrazom lica – to je razlog za zabrinutost. Možda s njime nešto nije u redu. Možda jednostavno uživa u laganju. Druga važna stvar: kada dijete koje ima psihopatske osobine biva ulovljeno u laži, počinje se ljutiti ili čak histerizirati i to je oblik manipulacije. Ali ne zato što se osjećaju krivima, već zato što je njihova laž otkrivena. Naravno, možda ovo dijete nije psihopat, ali to bi mogao biti dobar razlog da posjetite psihologa.

Maltretiranje vršnjaka

Naravno, nije svaki školski nasilnik budući manijak. Ljudi mogu postati nasilnici zbog mnogih razloga: možda žele pozornost, moć, možda bi htjeli izgledati kao njihovi nasilni roditelji, njihovi idoli i tako dalje. Međutim, postoji jedan razlog koji vam može pomoći otkriti nasilnika sa psihopatskim crtama: on ponižava druge ljude jednostavno zato što uživa u tome.

Neosjetljivost

Djeca s psihopatskim crtama ne pokazuju strah jednako kao njihovi vršnjaci i ne osjećaju stres na istoj razini. Nemaju pojma što je suosjećanje. Povrh toga, postoji čudna činjenica: ako je dijete odrastalo u dobrom okruženju, ali nakon 5. godine iskusilo je neko nasilje u životu, šanse da postanu psihopati znatno su niže jer je njihova svijest imala dovoljno vremena za oblikovanje. To znači da roditelji imaju veliku odgovornost ne samo za zdravlje djeteta, već i za način na koji dijete vidi svijet.