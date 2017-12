RAVNATELJ INSTITUTA ZA HRVATSKI JEZIK ZA NET.HR: ‘Smislili smo kako novu gramatiku djeci prikazati na zanimljiv i jednostavan način’

Knjiga je predstavljena na Interliberu, a gotovo svi koji su gramatiku uzeli u ruke imali su potrebe prelistati je. Kod većine je izazvala pozitivan dojam uz komentare kako je knjiga jako zgodna.

Početkom školske godine, u rujnu, objavljena je “Hrvatska školska gramatika” autorica Lane Hudeček i Milice Mihaljević. Otkako je predstavljen na ovogodišnjem Interliberu, ovaj priručnik izazvao je velik interes javnosti. Razlog vjerojatno leži u tome što nije riječ o tipičnoj knjizi s mnogo suhoparnoga teksta.

Obogaćena zanimljivim ilustracijama, uz koje se razumijevanje jezičnih pravila čini daleko lakšim, nova školska gramatika svakako je dobrodošlo osvježenje u školskoj literaturi.



Likovi u više od 20 ilustracija gramatike tako traže isključenu rečenicu, naručuju prilog u restoranu, najavljuju vic o “musi i jusi” (sibilarizacija koja se ne provodi u riječima muha i juha), fizički sklanjaju, odnosno dekliniraju zamjenice, krate jat (igra riječima ‘jat’ i ‘jato’) i još štošta.

Jedna od dojmljivijih ilustracija nama je ona u kojoj lik odvodi kćerku jer ona ne pripada hrvatskom standardnom jeziku, dok njezina majka očajno trči za njima pokušavajući je vratiti. Naime, stvar je u tome da je u nominativu pravilno reći “kći”, a ne “kćerka”.

O nastanku nove gramatike te budućim planovima na tom području razgovarali smo s njezinim urednikom te ravnateljem Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje dr. sc. Željkom Jozićem.

RODITELJI REVOLTIRANI ZBOG ZADATKA IZ HRVATSKOG: U udžbenik za 5. razred stavili sliku bujne manekenke i nogometaša

Kako se rodila ideja o stvaranju ilustrirane gramatike?

Svi mi znanstvenici koji smo u idejnom, autorskom i uredničkome smislu sudjelovali u stvaranju “Hrvatske školske gramatike” na primjeru vlastite djece znamo koliko smo truda uložili da i najsloženije jezične (ali i ne samo jezične) teme približimo djeci, a pogotovo djeci modernih generacija. Ideja se nametnula sama od sebe dok smo smišljali koncepciju prikaza jezičnih sadržaja, za koji smo od početka znali da treba biti što dostupniji i prihvatljiviji školskoj djeci. Tako smo dobili prvu vedru, razigranu i pristupačnu školsku gramatiku hrvatskoga jezika.

Komu je ona namijenjena i zašto?

Namijenjena je svoj školskoj djeci: od prvoga razreda osnovne do četvrtoga razreda srednje škole. I to nije samo fraza jer je obuhvat tema u ovome gramatičkom priručniku potpun u odnosu na nastavni program osnovnih i srednjih škola. No, ova će gramatika dobro poslužiti i svima onima koji se žele podsjetiti na osnovna gramatička pravila hrvatskoga jezika. Tko budno prati govor u hrvatskome javnom prostoru, vjerojatno će zaključiti da je to priručnik namijenjen velikoj većini govornika hrvatskoga jezika.

Kakve su reakcije najmlađih, ali i onih starijih?

Knjigu smo predstavili na Interliberu, a gotovo svi koji su gramatiku uzeli u ruke imali su potrebe prelistati je. Kod većine je izazvala pozitivan dojam uz česte komentare kako je knjiga jako zgodna. Očito su bili iznenađeni da se i naizgled zahtjevni sadržaji mogu prikazati na zanimljiv način.

Planirate li slične projekte u budućnosti?

Sasvim je logično da nastavimo na isti ili sličan način. Upravo su nam naši korisnici najbolja potvrda da treba nastaviti dalje. Pripremamo cijeli niz sličnih priručnika o hrvatskome jeziku, znanstveno utemeljen, ali isto tako i vedar i pristupačan. “Hrvatska školska gramatika” uskoro će biti objavljena na mrežnoj adresi gramatika.hr i bit će dostupna kao javno dobro.