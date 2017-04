ŽIVOT U LISABONU: Studentica provela šest mjeseci na razmjeni pa otkrila sve prednosti i zamke tog grada

Cijene su prilično slične našima, osim smještaja koji je prilično skuplji, priča studentica koja je provela šest mjesci u Lisabonu. Ljudi, od prolaznika, do profesora su nevjerojatno susretljivi, studenti život organiziran, a jedan detalj ju je osobito oduševio.

Od svih gradova EU, Leana Milotić na Erasmus+ studentsku razmjenu otišla je u glavni grad Portugala, a svoje iskustvo podijelila je na Pun Kufer.

PRIČA PAKRAČKE STUDENTICE: U Velikoj Britaniji je studirati lakše, ali skuplje

Lisabon ima oko pola milijuna stanovnika i glavni je grad Portugala, a Leana dodaje i “sunčan, topao, dovoljno velik i zasigurno s puno više mogućnosti nego ijedan grad u Hrvatskoj.”



Poslije predavanja – na plažu (i u listopadu)

“U Lisabon sam došla polovicom rujna, a grad i okolicu istraživala sam gotovo svaki dan” kaže Leana te dodaje kako su prva dva mjeseca (dakle sve do polovice studenog) često odlazili na plaže.

“Vrijeme je bilo toplo i sunčano, a mi smo ga odlučili iskoristiti maksimalno.” ističe, opisujući kako su nakon predavanja vlakom odlazili u Cascais – predivno mjesto udaljeno 40-ak minuta vlakom od Lisabona.

“Mali turistički gradić, s puno restorana i prekrasnim pješčanim plažama koji ima nekakav “kalifornijski” štih. Mjesto gdje vam se svi smješkaju, svi su dobro raspoloženi i pristupačni” opisuje. “Čak i kad bi se spustila noć ne bi nam bilo dosta druženja već bismo se uputili u nečiji stan, kuhali, šalili se i učili riječi na ruskom, poljskom, nizozemskom i ostalim jezicima” prisjeća se studentica.

‘Ovdje niste samo broj’

Za fakultet, (Instituto Superior de Comunicação Empresarial) kaže kako je to “mali fakultet gdje se svi međusobno poznaju i gdje niste samo broj. Svi su profesori pristupačni i uvijek spremni pomoći”. Kaže kako su ispiti slični našima, ali se od studenata traže i prezentacije, seminare, te da budu redoviti na predavanjima. “Ponekad je to bilo malo teže, s obzirom na sunčano vrijeme i temperature koje su sezale iznad 25 stupnjeva u rujnu i listopadu” šali se Leana.

Ipak, ističe kako je upoznavanje najveća prednost njenog boravka. “Upoznala sam ljude iz gotovo svih krajeva svijeta – od Brazila i Argentine, preko svih zemalja Europe pa sve do Afrike”

Na ulazu u klub – rengen

Ističe i kako je ponuda za izlazak bogata, osobito za studente.

“Bilo koji dan u tjednu možete izaći, a klubova i barova ima puno. Poznat je i Erasmus Corner koji se nalazi u četvrti Bairro Alto, a gdje se cijene pića ne kreću iznad 2 Eura. Ljudi stoje na ulici, druže se, međusobno razgovaraju i ispijaju posljednje gutljaje sangrije. Nakon nekoliko pića u Erasmus Corneru odlazilo bi se u neki klub, većinom Urban koji je smješten na rijeci Tejo. Ulazak u klub većinom je bio besplatan, a razina osiguranja u klubu bila je na određenom nivou. Svatko je prolazio rendgen i pregledavale su se stvari. Za odlazak kući koristili smo većinom Uber, ali i gradske taksije koji su bili nešto skuplji i ne baš toliko pouzdani” pripovjeda.

Nevjerojatno jeftina teretana

Promet je živi kaos, upozarava i savjetuje kako najbolje funkcionira metro. “Njime možete doći na bilo koje mjesto u gradu, dok s autobusom, tramvajem ili taksijem ćete zapeti u gužvupopraćenu zvukovima truba i nervozom vozača. Metro funkcionira dosta dobro – otvara se u 6.30 ujutro i radi do 1 sat iza ponoći. Čist je i velik, a krase ga razni mozaici unutar samih stanica” .

Što se tiče cijena, slične su našima, no najam stanova ipak je malo skuplji. Većinom se iznajmljuju sobe pojedinačno i to za oko 300 eura mjesečno. “Ja sam živjela u stanu sa 6 studenata iz različitih zemalja i nije bilo nikakvih problema. Također, postoje različiti trgovački lanci, neki malo skuplji drugi jeftiniji, no na kraju spadnete na isto” kaže Leana koja se začudila koliko je jeftina bila teretana: “Za tri mjeseca bila je akcija neograničenih dolazaka za cijenu od 40 Eura, a jedan mjesec je samo 20 Eura. Teretane rade svakim danom, a neke su otvorene i 24 sata dnevno”.

Za studente, kaže postoje razne udruge i organizacije koje pomažu novopridošlim studentima sa svime, nude i svoje iskaznice za 10-15 Eura s kojima imate razne popuste i pogodnosti.