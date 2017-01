ZIMSKE LJEPOTE U SIBIRU: Nevjerojatne fotografije zaleđenog najdubljeg jezera na svijetu

Lake Baikal, Russia / Когда мы рассказывали нашим иностранным друзьям на Мальдивах, что же еще есть посмотреть в России, кроме 2 городов, то с удивлением обнаружили, что, оказывается, мало кто из них знает про самое чистое, глубокое и во всем удивительное озеро в мире Байкал. Возможно еще и из-за того, что в России туризм развит мягко говоря еще не очень. Конечно, мы тоже не все-все-все в мире знаем, но про Байкал я прям удивилась. Все-таки самое глубокое в мире, не хухры-мухры, во всех книжках рекордов должно быть 😂. Лед цвета океан на Мальдивах, такого цвета просто чистая вода.

A photo posted by Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba) on Oct 24, 2016 at 4:11am PDT