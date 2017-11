ZAVRŠIO TREĆI RADIJSKI REALITY SHOW: Enter Zagreb spojio dva brata koji se nisu vidjeli pet godina!

Team Dubrovnik Escape u kojem se nalazila Dubrovčanka Diana i njezin momak Bogdan, Rumunj koji se zbog ljubavi prije 5 godina preselio u Dubrovnik, pobjednici su trećeg po redu, jedinog radijskog reality showa u Europi – Enter The Challengea, u organizaciji radija Enter Zagreb.

Zadatak dva teama na čelu s voditeljima Domagojem Cifrekom i Markom Otaševićem bio je vratiti se s tajne lokacije što prije u studio Entera, bez mobitela, novca i pomoći frendova. Tajna lokacija na koju smo ih prebacili u četvrtak ujutro bila je Pariz, odnosno Eiffelov toranj.

Team Dubrovnik Escape vratio se nakon 30 sati , a u tom trenutku drugi team, Team Teleportacija, sastavljen od dvije Zagrepčanke, Ane i Marte, nalazio se u blizini Venecije udaljen od Entera gotovo 380 kilometara.

Kao i posljednje dvije godine, Enter The Challenge povezao je timove sa stanovnicima svih dijelova Europe, ovog puta s Francuzima, Talijanima, Švicarcima, Nijemcima, Austrijancima i Slovencima. U svakoj su državi dobili maksimalni support, a bilo je svega – od sviranja klavira u pariškom metrou, autostopa po cijeloj Njemačkoj, vožnje autobusom od Pariza do Milana, primanja donacija cijelim putem pa sve do hvatanja prijevoza za prijevoza iz Njemačke preko Austrije i Slovenije pa sve do dolaska pred redakciju Entera.



Najemotivniji dio ovog vrlo hrabrog projekta bio je trenutak kad je Team Dubrovnik Escape izašao iz svog autobusa u Munchenu gdje je Bogdana iz pobjedničkog tima dočekao njegov brat Christian koji s obitelji u Munchenu živi već 10 godina, a pratio je avanturu svog brata preko Enterovog Facebooka. Braća se nisu vidjela već pet godina otkako su u Rumjunjskoj pokopali svog oca.

Cijela redakcija u studiju, a i svi slušatelji pa i gledatelji livestreamaa na Facebooku Entera i na webu enterzagreb.hr, nisu mogli sakriti suzu nakon neplaniranog susreta braće Rumunja u Munchenu koje je život razdvojio, jednog u Dubrovnik i drugog u Munchen, a spojio ih je upravo Enter Zagreb preko Entera The Challenge showa.