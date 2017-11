ZANIMA VAS GDJE MOŽETE POPITI NAJBOLJE PIVO? Živopisna karta pokazuje najbolje pivnice u Europi, jedna je i u Zagrebu

Svi istinski ljubitelji piva znaju ono razočaranje kada sjednu u kafić, naruče svoje omiljeno, a konobar im kaže kako baš to nemaju i počnu nuditi druge marke.

Ako planirate nadolazeće blagdane provesti u inozemstvu i zanima vas gdje u odabranom gradu možete popiti najbolje pivo, ne trebate se pouzdati u vlastitu intuiciju jer vam je odgovor nadohvat ruke. Lufthansa Airlines je provela istraživanje među svojim osobljem, a na temelju rezultata, Viva je kreirala živopisnu kartu Europe s istaknutim najboljim pivnicama. Jedna se nalazi i u Zagrebu,

Pa, krenimo redom!

1. Austrija (Beč) — BeerLovers

2. Belgium (Bruxelles) — Cantillon Brewery

3. Hrvatska (Zagreb) — Craft Room

4. Češka (Prag) — Pivni Lazne Spa Beerland

5. Danska (Kopenhagen) — Himmeriget

6. Estonija (Tallinn) — Koht

7. Finska (Helsinki) — Oluthuone Kaisla

8. Francuska (Nice) — Brune Rousse Houblon

8. Francuska (Pariz) — Cave à Bulles

9. Njemačka (Berlin) — Protokoll

9. Njemačka(Frankfurt) — Naïv

9. Njemačka (München) — Tap House Munich

10. Grčka (Atena) — The Local Pub

11. Mađarska (Budimpešta) — Csak a Jó Sör

12. Irska (Dublin) — The Porterhouse

13. Italija (Bologna) — Birroteca La Tana del Luppolo

13. Italija (Firenca) — Archea Brewery

13. Italija (Milano) — Lambiczoon

13. Italija (Rim) — Ma Che Siete Venuti a Fà

14. Latvija (Riga) — Alus Celle

15. Litva (Vilnius) — Pub Šnekutis

16. Nizozemska (Amsterdam) — Proeflokaal Arendsnest

17. Norveška (Oslo) — Schouskjelleren

18. Poljska (Kraków) — Tap House Pracownia Piwa i Przyjaciele

18. Poljska (Varšava) — Kufle i Kapsle

19. Portugal (Lisabon) — Cerveteca Lisboa

20. Rumunjska (Bukurešt) — Beer O’Clock 2

21. Španjolska (Barcelona) — Garage Beer Co

21. Španjolska (Madrid) — Irreale

21. Španjolska (Málaga) — Central Beers

21. Španjolska (Palma) — Lórien

22. Švedska (Stockholm) — Mikkeller

23. Švicarska (Zürich) — Beers’n’More

24. Turska (Istanbul) — Bosphorus Brewing Company

25. Velika Britanija (London) — Kris Wines

25. Velika Britanija (Manchester) — Port Street Beer House