UŠTEDA: Letovi danas traju dulje nego prije 40 godina – evo zašto

Današnji letovi traju osjetno dulje nego oni na istim linijama prije 40 ili 50 godina.

Tako je na primjer 1973. godine let od New Yorka do Houstona trajao oko dva sata i 37 minuta, dok danas traje preko sat vremena dulje, piše Insider.

S obzirom da je tehnologija u međuvremenu samo napredovala – što je razlog?

Odgovor je jednostavan – štednja goriva.



Zračne kompanije mogu uštedjeti milijune dolara ako samo njihovi zrakoplovi lete malo sporije. Gorivo čini veliki dio operativnih troškova, tako da čak i sitna smanjivanja brzine jako djeluju na proračun tvrtke.

Čine sve kako bi uštedjeli gorivo

Cijena goriva nalazi se iza svake mjer uštede koje su aviokompanije uvele u zadnjih nekoliko godina, poput dodatne napvate za višak prtljage ili smanjene ponude hrane i drugih usluga. Svim tim mjerama cilj je smanjiti težinu tereta a samim time povečati učinkovitost leta.

Potrošnja zrakoplovnog goriva dosegnula je vrhunac 2005. a od onda je pala za 15%, djelomično zahvaljujući i tim mjerama.

Aviokompanije izrađuju i svoje rasporede letova tako da unaprijed uračunaju neočekivane zastoje i vrijeme provedeno na stajanci prije uzlijetanja ili nakon slijetanja, zbog čega isto djeluje kao da letovi traju dulje nego prije. Tako da ako vaš let stigne prije vremena, to nije zato što ste imalo dobar vjetar, već jednostavno nije bilo nikakvih ozbiljnijih zastoja.