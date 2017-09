SMANJITE TROŠKOVE GORIVA I SERVISA: Uz ove trikove vaš će automobil trošiti manje i dulje ostati ispravan

Svakodnevna vožnja automobila uzima ogromne svote novca za gorivo iz vašeg novčanika. Jeste li znali da postoji izravna veza između prijeđene kilometraže i učestalosti održavanja?

Uz ove savjete nećete samo uštedjeti na računima za gorivo, već ćete drastično srezati i troškove održavanja automobila na servisu.

Ne stišćite papučice do kraja

Mnogi vozači vole naglo povećati brzinu čim se za to ukaže prilika. Pritom zaboravljaju osnovnu lekciju koju su naučili u autoškoli, a to je da papučice za ubrzanje i kočenje valja stiskati nježno jer se tako troši manje goriva. Kada naglo ubrzate, vaš automobil koristi više energije, a za to treba i više goriva.

Ugradite tempomat

Vaše će vozilo trošiti manje ako se pridržavate ograničenja brzine. Preporuča se ugradnja tempomata za optimalnu potrošnju goriva, a i spriječit će vas da divljate na autocesti. Prvi većoj brzini automobil više troši jer u borbi s vjetrom treba povećati brzinu motora, a to zahtijeva više goriva.



Redovito servisirajte automobil

Filter za ulje i samo ulje treba mijenjati svakih 7000 kilometara. Također, ne zaboravite zamijeniti svjećice i filter za zrak. Da biste izbjegli dodatne troškove, učinite to na vrijeme. Inače, može doći do kvara motora, a takav je popravak vrlo skup.

Isključite klimu

U ovom slučaju, svatko mora odlučiti što mu je važnije: udobnost ili potrošnja goriva? Kada je klima-uređaj uključen, potrošnja goriva u prosjeku se povećava za 15 posto. Drugi električni uređaji ne troše toliko.

Birajte kraći put

Ako učinkovito planirate putovanje, to će vam pomoći uštedjeti na troškovima goriva, osobito tijekom zimskih mjeseci. Hladan motor će potrošiti više goriva za prvih osam kilometara. Pokušajte svesti sve svoje dnevne poslove na jedno veliko putovanje kako ne biste zagrijavali motor nekoliko puta dnevno.

Ne vozite po kiši

Kada pada kiša, postoji visok rizik od nesreće. Osim toga, potrošnja goriva također raste. Tijekom suhih dana, vozilo troši puno energije prilikom ubrzavanja kako bi se borilo s vjetrom. U kišnim danima treba još više energije jer se bori s vodom.

Kontrolirajte tlak u gumama

Prije svega, propisno napuhane gume pružaju optimalan put kočenja. Ako su gume napuhane ispod preporučenih vrijednosti, to može uzrokovati povećanje potrošnje goriva za 2 – 3 posto. Zato je tako važno pratiti razinu tlaka u gumama i držati je u skladu s preporučenom razinom, naročito tijekom hladnog vremena.

Izbacite nepotreban teret

Neki vozači vole nositi sve u automobilu, bez obzira na to je li im potrebno ili ne. Bolje je isprazniti prtljažnik i držati samo neophodne stvari, kao što su rezervni kotač, ključ za gume i kutiju prve pomoći. Što veću težinu vaše vozilo nosi, troši više goriva.