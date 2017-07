POGLED JE NEVJEROJATAN: U Švicarskoj otvoren najdulji pješački most na svijetu, dug je gotovo pola kilometra

Skoro 500 metara dug most namijenjen pješacima otvoren je jučer u blizini švicarskog grada Zermatta i predstavljen kao najdulji pješački most na svijetu.

Most dug 494 metra, nazvan Most Europa, viseći je most koji se uzdiže 85 metara nad kanjonom Grabengufer. Turistički ured u Zermattu navodi da je riječ o najduljem takvom mostu na svijetu. U Reutteu u Austriji postoji pješački most od 405 metara, koji visi 110 metara nad zemljom.

Most u Zermattu zamijenio je do tada postojeći most, koji je oštećen stijenama koje su padale na njega. Novi most, čija je željezna užad teška osam tona, opremljen je sustavom koji ga štiti od ljuljanja, objavio je tamošnji Turistički ured.



Turistički most je predstavljen kako sastavni dio dvodnevne pješačke rute između Zermatta i Graechena u južnoj Švicarskoj, s pogledom na planinu Matterhorn.