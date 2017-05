ODLIČNA VIJEST ZA SVE PARTIJANERE: The Guardian objavio top listu ljetnih festivala u Europi, dva od njih 10 nalaze se u Hrvatskoj

Prestižni britanski The Guardian objavio je listu 10 najboljih festivala za ljeto 2017. Dva od njih održavaju se u Hrvatskoj, a što se tiče regije, jedan se već godinama održava u Srbiji.

Svi ovi festivali po nečemu su posebni, no svima im je jedno zajedničko – zvučna imena prodrmat će sve one željne plesa i razbibrige.

Meadows in the Mountains, Bugarska

Radi se o ‘eko-friendly’ festivalu smještenom u brdima Bugarske uz grčku granicu. Ovdje ne naglasak više na iskustvu nego na zvučnim imenima. Održava se od 9. do 11. lipnja.

Secret Solstice, Island

Foo Fighters, Prodigy i Rick Ross samo su neka od poznatih imena koja će protresti mase usred ljeta. Održava se od 15. do 18. lipnja.



Roskilde, Danska

Ovo je premium festival u Danskoj, a ove godine na njemu nastupaju, između ostalih, Foo Fighters, Arcade Fire, A Tribe Called Quest i Justice. Osim u dobroj glazbi možete uživati u krajoliku, jezeru i odličnoj hrani. Festival se održava od 25. lipnja do 1. srpnja.

Rock Werchter, Belgija

Kings of Leon, the Avalanches, Foo Fighters, James Blake, Royal Blood i Bonobo nastupit će na ovom festivalu, između ostalih. Održat će se između 29. lipnja i 2. srpnja.

Worldwide, France

Ovaj je festival utemeljio DJ Gilles Peterson 2006., a održava se u selu nedaleko Montpelliera u južnoj Francuskoj. Prati ga reputacija jednog od najmagičnijih ljetnih događaja. Održava se od 3. do 9. srpnja.

Exit, Srbija

U Petrovaradinskoj tvrđavi već se godina održava Exit festival. Ovog će puta publiku zabavljati brojna poznata imena kao što su The Killers, Liam Gallagher, Years & Years i Jason Derulo. Exit traje od 5. do 9. srpnja.

Bilbao BBK Live, Španjolska

Ako želite kombinirati muzički festival s aktivnostima vani, ovaj je festival super za vas. Justice, Depeche Mode, the 1975, he Killers i Phoenix neki su od zvučnih imena. Festival traje od 6. do 8. srpnja.

Nos Alive, Portugal

Jedna od najpopularnijih festivalskih lokacija s velikim lineupom na kojem se ističu imena Weeknd, the xx, Phoenix, Alt-J, Ryan Adams, Fleet Foxes, Spoon, Warpaint, Foo Fighters i The Cult. Traje od 6. do 8. srpnja.

Festiwal Nowa Muzyka, Poljska

Roisin Murphy, Ry X, the Cinematic Orchestra, Sohn and Hercules & Love Affair neki su od izvođača na ovom festivalu koji traje od 6. do 9. srpnja. Održava se u gradu Katowice.

Traena, Norveška

Ako od festivala tražite sasvim novo iskustvo, onda je Traena prava stvar za vas. Održava se u arktičkom krugu, oko 40 kilometara udaljen od norveške obale, a prići se može samo brodom. Traje od 6. do 9. srpnja.

North Sea Jazz Festival, Nizozemska

Usher & the Roots, Emeli Sandé, Gladys Knight, Jamiroquai i Erykah Badu neki su od popularnih imena koja će nastupiti na ovom festivalu. Radi se o najvećem svjetskom ‘indoor’ jazz festivalu, a trae od 7. do 9. srpnja.

Fresh Island Fest, Hrvatska

The Guardian piše kako se radi o najboljem europskom ubranom beach festivalu. Fresh će se održati od 11. do 13. srpnja na novaljskoj plaži Zrće. Najavljeni su nastupi vodećih RNB glazbenika kao što su Sean Paul, French Montana, dvojac Rae Sremmurd i duo Krept and Konan. Uz njih, na Freshu su do sad potvrđeni nastupi i engleske DJ zvijezde Tim Westwooda, dj ikone Jazzy Jeffa te reperice, pjevačice i producentice Lady Leshurr koju je posebno istaknuo The Guardian.

‘Veseli nas priznanje The Guardiana, jednog od najprestižnijih i najuglednijih svjetskih medija. Fresh Island raste iz godine u godinu, cijeli tim mjesecima priprema ovogodišnje izdanje Festivala koje će biti najbolje do sad. Hrvatska se definitivno i ovim izborom pokazala kao trenutno najbolja svjetska festivalska destinacija i drago nam je da smo vodeći i svijetli primjer promocije Hrvatske kad su festivali u pitanju’, izjavio je Adnan Mehmedović Medo.

Festival je ove godine osvojio i nagradu Attend za najbolji glazbeni događaj u 2016. u Hrvatskoj. Fresh godišnje posjeti od 10 do 15 tisuća glazbenih fanova. Najveći broj gostiju dolazi iz Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Amerike te brojnih drugih zemalja. Festival traje od 11. do 13. srpnja.

Electric Castle, Rumunjska

Festival smješten u dvorcu iz 16. stoljeća ugostit će Deadmau5, Zedd, Franz Ferdinand i Alt-J, između ostalih. Radi se o jednom od rijetkih europskih festivala koji traju 24 sata dnevno. Traje od 12. do 16. srpnja.

Dekmantel, Nizozemska

Ovo je moguće jedna od najboljih europskih dance festivala, a ove godine ugostit će Factory Floor, Steve Reich i Sun Ra Arkestra, ali i Jona Hopkinsa i Roberta Hooda, što se tiče zvučnijih imena. Festival traje od 2. do 6. kolovoza.

Oya, Norveška

Ovo je skandinavski odgovor Primaveri i jedan od najekološkijih festivala na svijetu. Najpoznatiji izvođači koji će ovog ljeta nastupiti na njemu su Lana Del Rey, Pixies and the xx, Ryan Adams, Julia Jacklin i BadBadNotGood. Traje od 8. do 12. kolovoza u Oslu.

Dimensions, Hrvatska

Ovaj festival ističe se svojom predivnom lokacijom, piše The Guardian, jer se održava u napuštenoj tvrđavi. Ovdje će ljubitelji tehna biti vrlo sretni, jer ove godine nastupaju popularni Jeff Mills i Joy Orbison. Festival traje od 30. kolovoza do 3. rujna.