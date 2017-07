NAJBIZARNIJE ZABRANE: Oprezno na plaži jer bi vas mogli brutalno opaliti po džepu, a da ni ne znate zašto

Ako mislite da je Hvar sa svojim kaznama strog, bolje da ni ne pomišljate na odlazak u ove zemlje

Nakon postavljanja tabli s kaznama, Hvar je došao na metu karikutarista i podijelio internet. No u nekim turističkim zemljama su još stroži pa bi vas mogli kazniti i ako na plaži gradite kule od pijeska, stojite na krviom mjestu… DW je izdvojio možda najčudnije kazne u turističkim mjestima.

Zabranjeno mokrenje

Dok se kupate u moru, ako vam je sila i ako nema wc-a na plaži, malo tko će dva puta razmisliti da li da “pusti vodu”: tko će primijetiti tu doslovno kap u moru? Ali oprez: mokrenje u moru u općini Lepe na jugoistoku Španjolske je najstrože zabranjeno još od 2012! Kazna za to iznosi do 750 eura, makar nikome nije jasno kako bi se uopće mogao utvrditi počinitelj tog teškog prijestupa. Gradska vijećnica Maria de los Angeles Lorenzo ipak tvrdi da to nije tek hir gradskih vlasti kako bi se “ogulilo furešte”: “Želimo ljude senzibilizirati za probleme okoliša.”



Zabranjene kule od pijeska

Na više plaža Tenerife vas mogu “opaliti” globom i ako na plaži odlučite izgraditi “veću” kulu od pijeska ili figuru od istog materijala. Zabrana služi “iz estetskih razloga”, kako se tumači. Na plaži Santadera na sjeveru Španjolske je zabranjeno mnogo toga: jahanje, igranje loptom, surfanje, ali i slušanje muzike i jelo. Na “plaži Rima”, Ostiji se pak vodi bitka protiv iznajmljivanja sandolina i čamaca turistima.

Sakrijte bicikl

Na plaži Valencije ne samo da ne smijete nešto jesti, nego i sve vrste prometnih sredstava – bicikle, skateboardovi, “role” – na plažu morate donijeti “poskrivečki”. Taj grad – kao i mnoga druga ljetovališta gdje su turisti uvjereni da prometna pravila ne vrijede za vrijeme odmora – ima golemih problema s biciklima i drugim prijevoznim sredstvima po šetnicama i pješačkim zonama, tako da je ovaj propis posljedica tih muka i pokušaja da se “uvede civilizacija”, kako je rekao jedan glasnogovornik grada.

Zabranjen spolni čin

Divlje zabave na plaži ponekad prijeđu i posljednju granicu ćudoređa. U Tossa de Maru u Kataloniji se valjda to događalo previše često tako da je najstrože zabranjen seks na plaži. Još od 2009. je između ostalog tamo zabranjeno na plaži slaviti i oproštajne tulume mladoženja.

Zabranjen sapun

U Benidromu na španjolskoj Costi Blanci je zabranjeno mnogo toga, između ostalog i pranje sapunom ili šamponom u moru. Zabranjeno je i ostati na plaži preko noći, zabranjen je i igrati tenis ili druge “igre koje smetaju” drugima na plaži, zabranjena je i upotreba kuhinjskog pribora. Tolike zabrane možda nisu posve nepotrebne: u tom gradiću inače živi jedva sedamdesetak tisuća duša, preko ljeta to postane metropola s milijun i pol “fureštih”.

Zabranjena rezervacija

Tu su Nijemci velemajstori: u cik zore obično otac obitelji osvane na plaži i “rezervira” mjesto ručnikom, suncobranom, ležaljkama i drugim priborom za plažu – nakon toga obitelj mirno doručkuje i u neko doba dana dođe na “svoje” mjesto. U sve više ljetovališta je to zabranjeno, u Torroxu na Malagi su upozoreni da će čitav taj krš biti uklonjen s plaže ako korisnici nisu prisutni.

Zabranjeno uzimanje kamenja

Može se razumjeti zabrana da netko “kao suvenir” uzme komad nekog arheološkog spomenika, ali u Grčkoj je zabranjeno uzimanje bilo kakvog kamenja u područjima antičkih spomenika. Točnije – može vam se dogoditi da provedete noć na policijskoj postaji dok se ne nađe neki gradski arheolog koji će procijeniti je li ono što ste stavili u džep arheološki artefakt ili običan kamen.

Zabranjeno stajanje

U Veneciji se turisti brojnim plakatima upozoravaju da ne smiju stati gdje im puhne i zuriti naokolo: previše je turista u koloni iza njih tako da je zastoj neminovan. To se događa pogotovo na mostovima, što (rijetke preostale) stanovnike Venecije dovodi do ludila.

Zabranjen “toples”

Davno su prohujala vremena ludih sedamdesetih i osamdesetih kada je već prijetilo odumiranje gornjeg dijela bikinija. Ali u ovim ćudorednim vremenima ovdje uopće ne govorimo o ženama: u Italiji je načelno i muškarcima zabranjeno hodati po cesti ili biti u parku ogoljen do pojasa. Kravata je poželjna, ali nije obavezna.

Zabranjeno objedovanje

Firenca vodi rat protiv turista koji su toliko drski da ne ručaju u (skupim) gradskim restoranima, nego jednostavno kupe namirnice u trgovini i sjednu negdje na stepenice u središtu grada da bi pojeli što imaju. Trenutno su gradske vlasti došle na ideju oko podneva sva primjerena mjesta poprskati vodom. U Rimu je na nekim poznatim turističkim mjestima zabranjen već i predah: ako netko već i sjedne na – na primjer Fontanu di Trevi, odmah će biti upozoren zviždukom čuvara. Naravno da je i kupanje zabranjeno – globa je do 500 eura, ali uvijek ima turista koji ne mogu odoljeti.