MALO DRUGAČIJI MEDENI MJESEC: Nakon vjenčanja kupili školski bus, pretvorili ga u kuću na kotačima pa krenuli u avanturu

PANAMERICAN BUS TIENE BLOG‼️ www.panamericanbus.com Después de casi un año de viaje finalmente decidimos publicar todo lo que venimos escribiendo desde que arrancamos, para compartir con ustedes nuestras experiencias, sentimientos y aprendizajes!! Costó tomar la decision de hacerlo público pero creemos que está bueno poder compartirlo para que cada vez más y más gente se anime a salir a conocer el mundo!! La idea es ir publicando artículos y poder ir respondiendo de a poco todas las preguntas que nos llegan diariamente! Esperamos que lo disfruten y que ver cómo nosotros nos animamos a ir tras nuestro sueño los inspire a cumplir el suyo!! Gracias por acompañarnos siempre en este viaje!!!! Marcos y Mili 💜 // PANAMERICAN BUS HAS ITS OWN BLOG‼️ www.panamericanbus.com We know that a lot of you don’t speak spanish, but at the moment we don’t have its english version, sorry about that! We will let you know as soon as we have it! Thank you very much for all the support!!! Marcos & Mili 💜

