LET AVIONOM MOŽE BITI PRAVA SITNICA: Donosimo detaljan plan kako da prilikom kupnje karata prođete jeftinije

Za putovanja na daleka odredišta, avion je najlogičniji izbor, ali ujedno i najskuplji. Poslušajte savjete Jacka Sheldona, stručnjaka za jeftine letove. Ako upravo odmahujete rukom u nevjerici, reći ćemo vam samo to da je ovaj 29-godišnji mladić nabavio zrakoplovnu kartu od Londona do američkog Belizea za samo 160 kuna. Ovo su njegove tajne:

Ne rezervirajte karte direktno

Glavna pogreška koju ljudi naprave prilikom rezervacije letova je odlazak izravno na web stranicu zrakoplovne tvrtke. Proces rezervacije tako je jednostavniji, ali najjeftinije cijene se obično nalaze na raznim mrežnim putničkim agencijama. Google Flights je izvrstan izbor jer omogućuje praćenje cijena leta postavljanjem upozorenja.

Važno je i vrijeme rezervacije

Druge velike pogreške uključuju rezervaciju prekasno ili prerano (ovisno o sezoni, ruti itd.) te pridržavanje određenih zrakoplovnih tvrtki. Oko rezervacije letova valja se angažirati, samo što većina ljudi nema vremena, ali doista treba puno provjeravati rute kako biste znali kada je najbolje rezervirati.



Ne vjerujte glasinama

Postoji toliko toga što biste trebali zanemariti. Rezerviranje čim letovi izađu je jedno od toga – to gotovo nikada nije dobra ideja. U posljednjih nekoliko godina proširile su se glasine da brisanje kolačića uoči ponovljenog pretraživanja leta rezultira nižim novim cijenama, a to nipošto nije istina.

Drugi je mit da su karte jeftinije određenih dana u tjednu pa se spominju utorak i četvrtak kao povoljniji. To je također laž.

Posljednji je mit da je rezervacija u zadnji čas najskuplja. Iako to većinom drži vodu, postoje agencije poput Thomsona, koje iskaču iz kalupa i nude smiješno jeftine letove netom prije leta, piše Independent.

Tko prvi, njegova karta

Tempiranje je od velike važnosti – popusti na letove, a pogotovo pogrešne cijene, obično traju svega nekoliko sati ili eventualno dana. Trebate uvijek biti u toku kako ne biste propustili neponovljivu priliku.

Ne sramite se rezervirati karte pogrešnih cijena

Događa se da dođe do sustavne pogreške, zbog koje se poremete cijene karata pa neke ispadnu znatno jeftinije no što bi trebale biti. To nije vaša krivnja ni sramota, iskoristite priliku i rezervirajte kartu po pogrešnoj cijeni – agencija vam je mora prodati po cijeni koja je u trenutku rezervacije bila aktualna.