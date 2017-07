KAD VAM STJUARDESA OVO KAŽE, POSLUŠAJTE! Zbog ove sitnice ugrožavate sebe i ostale u avionu

Polijetanje i slijetanje najteži su stadiji leta, tijekom kojih piloti trebaju koordinirati svoje aktivnosti s centrom za kontrolu leta na terenu. Ako se ne pridržavate pravila, možete ugroziti sigurnost leta.

Prije uzlijetanja i neposredno prije slijetanja avionom, stjuardese mole putnike da prebace svoje mobitele na zrakoplovni način. Mnogi se zbog toga bune jer jednostavno ne razumiju zašto je to potrebno i kako njihovi telefoni utječu na let.

Donosimo odgovore na najčešća pitanja vezana uz ovu preventivnu mjeru.

Kako funkcionira zrakoplovni način?

U ovom načinu rada, onemogućuju se sve podatkovne usluge (Wi-Fi, GSM, Bluetooth itd.). Jednostavno rečeno, telefon ili tablet prestaje funkcionirati kao radio prijemnik. Ako vaš smartphone nije prebačen u zrakoplovni način, signali iz njega mogu ometati vrlo osjetljive elektroničke uređaje zrakoplova.



Što ako ne koristim mobitel?

Ako se smartphone zaključa i ne upotrebljava, on još uvijek traži mrežu, a učestalost traženja može se preklapati s radom zrakoplovnih uređaja. Čak i ako mislite da gadget u mirovanju ne predstavlja prijetnju, prebacite ga u zrakoplovni način. Ako vaš uređaj nema tu funkciju, jednostavno ga isključite.

KAKO PREŽIVJETI PAD AVIONA: Nekoliko stvari kojima nas je naučila tragedija koja je uzdrmala svijet

Zašto je ta aktivnost uređaja opasna?

Kao što znate, polijetanje i slijetanje najteži su stadiji leta, tijekom kojih piloti trebaju koordinirati svoje aktivnosti s centrom za kontrolu leta na terenu. Sve se to čini korištenjem navigacijskog sustava zrakoplova. Signal vašeg gadgeta može uzrokovati smetnje u radijskoj komunikaciji, a pilot neće čuti informacije koje šalje upravljački kontrolor. To može dovesti do hitne situacije.

Koje uređaje smijem koristiti u avionu?

Tijekom leta, možete koristiti sve uređaje koji ne mijenjaju podatke putem GSM-a, Wi-Fija ili Bluetooth veze. Na primjer, elektronički satovi (ali ne pametni satovi), kamere, video kamere, diktafoni, slušna pomagala i srčane premosnice ne ugrožavaju sigurnost leta.

Mobiteli, tableti i ostali pametni uređaji mogu se koristiti u svim fazama leta, ali u zrakoplovnom načinu. Možete koristiti i prijenosno računalo, ali s isključenim internetom.

Zaključak

Nekoliko telefona neće srušiti zrakoplov, ali ako svi u avionu aktivno koriste svoje gadgete, smetnja će biti vidljiva. Cijenite rad drugih i ne stvarajte nepotrebne poteškoće pilotima. Uostalom, potrebno je samo nekoliko sekundi za prebacivanje telefona u zrakoplovni način rada. Uživajte u letu!