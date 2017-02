HRVATICA AUTOSTOPOM STIGLA DO BORA BORE: ’25 zemalja, dva drska jajnika i jedna žena’

Ana Bakran odlučila je od Zagreba do Francuske Polinezije doći autostopom. Nakon 70.000 km, 25 zemalja i čitavog niza prijevoznih sredstava u tome je i uspjela.

“Silovat će te. Ubit će te. Nemaš pojma što radiš. Nemoguće je stopirati preko oceana. Luda si. Tražiš nevolju. Bla, bla, bla 3.8 godina, 70.000 km 25 zemalja, dva drska jajnika, jedna žena i nebrojena nezaboravna iskustva – i sve to autostopom” ukratko je opisala svoje putovanje Ana Bakran na koje je krenula iako su ju svi odgovarali.

Ana je 2013. zatvorila malu marketinšku tvrtku u Hrvatskoj i zaželjela se pustolovine. Kako bi njena avantura bila što veći izazov, kao odredište je odabrala Bora Boru. Trebalo joj je gotovo četiri godine, a gotovo cijeli put prošla je besplatno.



“Bilo je nekih situacija kada sam morala platiti prijevoz, primjerice kada me granična policija nije htjela pustiti preko granice pješice pa sam morala platiti kartu za minibus. Prvu godinu, putovala sam s 18 različitih autostopera. Ostatak vremena stopirala sam sama. Kada sam bila sama ne samo da sam lakše došla do vožnje nego su mi i mještani bili spremniji pomoći” priča Ana za Lonelyplanet.

Tijekom svoje avanture, navikla se spavati “u hodu” – koristila je parkove, plaže, hramove i kuće gostoljubivih mještana.

Putovanje je financirala ušteđevinom, birala jeftina rješenja, a kada bi bila s novcem pri kraju, nakratko bi se zaposlila.

“Trudila sam se da sve bude što jednostavnije. Tijekom godina to mi je postalo pravilo u gotovo svemu. Shvatila sam da to čini čuda kada je u pitanju moja sreća. Ne možeš biti netko tko sve planira do tančina ako kaniš putovati autostopom. Ovisiš o vozačima i raspast ćeš se svaki put kada se plan izjalovi. A to je često. Zato ne planiram puno unaprijed i sve si posložim u hodu” ističe Ana.

No ističe kako stopiranje nikada nije potpuno sigurno te, iako je većina njenih iskustava bila pozitivna, upozarava sve koji kane tako putovati da budu prilično oprezni s kime ulaze u auto.

A njeno putovanje, koje redovito prati na svojoj stranici, uistinu je bilo bogato. Od spavanja na jahti milijunaša u Porte Montenegru, do guranja starog sovjetskog auta kroz pustinju Kizilkum u Uzbekistanu, od spavanja u tajlandskom sirotištu gdje je volontirala do putovanja barkom od Malezije do Australije (koje je trajalo sedam mjeseci). Sada je pred njom novi cilj – vratiti se u Francusku polineziju i napisati knjigu.