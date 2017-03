FENOMEN JADRANA PUN KONTRASTA: Telaščica će vam oduzeti dah na prvi pogled

Najveća prirodna luka, ljekovito jezero, impresivne stijene – i sve to na jednom mjestu.

Park prirode Telaščica jedan je od bisera Jadrana, pun kontrastva.

Sukob mirnih uvala s robusnim strmcima, šuma alepskog bora i hrasta crnike, te polja, vinograda i maslinika nasuprot kamenjarskih travnjaka. U Parku je zastupljena mediteranska vegetacija s preko 400 biljnih vrsta, a zabilježene su i brojne rijetke i endemične biljke.

U podmorju živi oko 250 biljnih te 300 životinjskih organizama, uključujući danas prorijeđene crvene koralje i mesojednu spužvu. Park je i utočište za otočke magarce kojih danas ima 14, a koji slobodno šeću na području uvale Mir.



Park karakteriziraju tri fenomena:

Zaljev Telašćica, jedna od najsigurnijih, najljepših i najvećih prirodnih luka na Jadranu, unutar kojeg se nalazi 6 otoka i hridi, 25 uvala i 69 km razvedene obale, atraktivno je sidrište za brojne nautičare.

Dugootočki strmac-“stene”, uzdiže se do 200m nad morem, a u more okomito spušta i do 90 m. Tu se gnijezde brojne ptice, kao što je sivi sokol ili eleonorin sokol.

Slano jezero “Mir” s ljekovitim muljem, stanište je endemične vrste jegulje zvane “kajman”.