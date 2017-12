DOSTA VAM JE POSLA, ŠEFA I E-MAILA? Ovo je pravo mjesto za vas, odmorit ćete se kao nikad u životu

Umjesto hotelske zgrade, unutar arktičkog kruga goste čeka skup moderno dizajniranih kabina.

Norveški Fordypningsrommet na izoliranom sjevernom otoku Fleinværu odlučio je napraviti luksuzni hotel na malo drugačiji način – umjesto u jednoj zgradi postavili su nakupinu baraka raštrkanih po očaravajućem Arktiku. Odmaralište se sastoji od devet odvojenih baraka, ili kabina, od kojih svaka služi drugoj svrsi, a sve pružaju spektakularan pogled. Četiri su za spavanje (odmaralište nudi smještaj za maksimalno 12 gostiju), jedna je za kuhanje, zatim su tu sauna i kupaonica. “Željeli smo gurnuti goste van u prirodu, a lokalnu graditeljsku tradiciju predstavljaju malene kućice… Pa smo brzo završili s ovime što smo nazvali monofunkcionalna teorija kuća”, rekao je vlasnik Håvard Lund CNN Travelu.

Nevjerojatan okoliš

Glavna atrakcija Fordypningsrommeta je okoliš, a odmaralište je projektirano kako bi komplementiralo očaravajuću panoramu mora i neba. “Odrastao sam u ovom kraju”, kaže Lund. “Imamo obzor, imamo sve planine poznatog arhipelaga Lofoten. Imamo nevjerojatne poglede, kao i nevjerojatno nebo.” Ekološke, lako prenosive kabine imaju prozore od poda do krova kako bi ljudi iznutra mogli što bolje uživati u izlascima i zalascima sunca.



‘Isprazniti um’

Kombinacija dramatičnog okoliša i sjajne arhitekture nudi miran i tih ambijent, što bi trebalo pomoći gostima da se odmore. “Toliko puno ljudi priča o tome kako ispuniti um, ali ovdje ga dolaze isprazniti. Jako brzo prijeđete u drugo stanje uma”, kaže Lund. Sam izolirani otok pridonosi atmosferi u kojoj nema žurbe. “Nemamo nikakve automobile, ceste, trgovine”, kaže Lund. “Tako da to dobro funkcionira za ljude, kako za one koji su došli raditi, tako i za one koji se samo žele opustiti. Fordypningsrommet redovito ugošćuje i umjetnike. Sam Lund je glazbenik, te je dizajnirao odmaralište kako bi pomogao inspirirati i druge umjetnike. “Ja radim kao glazbenik i kompozitor i nešto vam se dogodi kada izađete na more. Apetit vam se popravi, bolje čujete”, kaže.

Korisno iskustvo

Lund kaže kako želi da gosti u potpunosti sudjeluju u iskustvu boravka na Fleinværau. “Ne želimo biti hotel u kojeg ljudi dođu samo zato što im je na popisu”, ističe. Još jedna atrakcija Fleinværa je polarna svjetlost, koja se, zbog lokacije visoko na sjeveru, često ukazuje na nebu. Otvoreni dizajn kabina omogućuje posjetiteljima da se dive aurori bolearis iz tople unutrašnjosti. Kako je Fordypningsrommet već postao uspjeh, Lund i njegov tim već traže svoj sljedeći projekt. “Norveško vijeće za umjetnost dalo je novac za ludi projekt podvodne kuće”, kaže ovaj glazbenik sa sklonošću prema neobičnoj arhitekturi.