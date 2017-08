Priprema, pozor: što morate ponoviti s vašim školarcima do polaska u školu

Polazak djeteta u školu uzbudljivo je razdoblje i za dijete i za roditelje. Za djecu, polazak u školu označava veliku promjenu u njihovim životima. Razdoblje igre i učenja, koje nije bilo usmjereno cilju, prestaje, a započinje razdoblje planiranja vremena, obaveza i učenja. Ovo su najbolji načini da svog školarca pripremite za povratak u školske klupe:



Ako imate prvašića: važno je da roditelji pripreme dijete i dočaraju mu što ga u školi očekuje – uređenje prostora za učenje i nabavka potrebnog pribora osvještava da će doći do promjena u djetetovu životu i ono osjeća da samo utječe na promjene, a ne da se stvari dešavaju van njegove kontrole. Dijete je dobro uključiti u nabavku školskog pribora, olovaka i bilježnica na koje će napisati svoje ime, ime škole i razred koji će polaziti. Odvojite dovoljno vremena za odlazak s djetetom do škole kako bi naučilo put i steklo povjerenje u sebe te moglo samostalno nakon nekoliko dana ići u školu. Za osjećaj djetetovog samopouzdanja važno je da, nakon što nauči put do škole, može ići samostalno ili s prijateljima.

Prije polaska u školu dijete se vjerojatno nije susrelo s toliko strukturiranim aktivnostima kao što su nastavni satovi u školi, koji zahtijevaju od djeteta koncentraciju i 45-minutno sjedenje na istom mjestu. Zato je dobro prije polaska u školu vježbati koncentraciju i pažnju kroz društvene igre, čitanje slikovnica, igre u kojima se dijete na zabavan način upoznaje sa slovima i brojevima. Na stranici http://lino.eu/, primjerice, naći ćete mnoštvo kreativnih igara i poticajnih sadržaja za svoje školarce, ali i savjeta za prehranu i odgoj.

Djetetu je potrebno objasniti da će morati samo brinuti o osnovnim fiziološkim potrebama kao i paziti da pojede užinu. Dobro je s djetetom pričati o važnosti osobne higijene i „istrenirati“ ga da samostalno odlazi obavljati nuždu, prati ruke i sl. Djetetu možete nabaviti sklopivu čašu koju će nositi sa sobom u školu, vlažne maramice, papirnate maramice i ostale potrepštine koje će mu olakšati osobnu higijenu.

Dijete će se u školi vjerojatno prvi puta susresti sa sustavom ocjenjivanja i uspoređivanja s drugima. Možete mu pomoći tako da mu zadajete različite zadatke koje može svladati i dajete mu plus za dobro obavljeni zadatak, odnosno minus ako pogriješi. Važno je objasniti djetetu u čemu je pogriješilo i potaknuti ga da prvo samostalno, a ako je potrebno uz vašu pomoć, ispravi pogrešku. Na početku dajte djetetu zadatke za koje znate da će uspješno riješiti. Primjerice, možete od djeteta tražiti da imenuje boje, voće ili povrće. Uvijek ga pohvalite za trud, a ako pogriješi potaknite ga da pokuša pronaći ispravan odgovor ili mu pomognite u tome. Tako će dijete razvijati osjećaj kompetentnosti, a ujedno će u vama vidjeti osobu kojoj se može obratiti kada ima problema.

Kako bi dijete uspješno svladalo psihomotorne vještine potrebno je sazrijevanje, ali i vježbanje. Dijete možete poticati da se igra s loptom, skače preko užeta, samostalno se oblači ili veže vezice na cipeli. Pregledajte s djetetom knjige i naučite koji su udžbenici za koji predmet. Time ćete i djetetu i učitelju znatno olakšati prve školske dane.



Ako imate dijete koje ide u drugi ili treći razred: barem tjedan dana prije nove školske godine započnite s pripremama za nove obaveze. Dobro bi bilo ponoviti gradivo. Ako će vaše dijete u drugi ili treći razred, svakako bi trebalo ponoviti čitanje i pisanje. Neka vam dijete naglas pročita neku priču pa je zatim prepiše u bilježnicu. Bilo bi dobro da ponove zbrajanje i oduzimanje do 20, a učenici koji će u treći razred trebaju ponoviti tablicu množenja i dijeljenja. Također bi trebali ponoviti zbrajanje i oduzimanje do 100. Iz prirode bi trebali ponoviti mjesece u godini, godišnja doba, snalaženje na satu.



Ako će vaše dijete u četvrti razred: trebalo bi ponoviti pisanje – može na primjer napisati neki sastavak. Iz matematike treba ponoviti dijeljenje te osnovne računske operacije, a iz prirode snalaženje na karti.



Ako vaše dijete kreće u peti razred: pred posebnim su izazovom roditelji čija djeca kreću u peti razred. Umjesto jednog učitelja, dobivaju njih 10-ak, a svaki se sat sele u drugu učionicu. Novi su i kriteriji za ocjenjivanje. Da bi stekli pravi uvid u to kako se vaše dijete prilagodilo, redovito odlazite na informacije i roditeljske sastanke te se informirajte kada profesori imaju pojedinačne informacije iz predmeta koji podučavaju. Surađujte što više možete s razrednikom svog djeteta kako bi dobili što realniju sliku o ocjenama. Ako primijetite da dijete ima poteškoće s nekim predmetom, ne libite se savjetovati s profesorom, čak mu i pronaći instrukcije. To vrijedi i za školarce ostalih viših razreda.

Producirano u radionici TG Studija, Telegramove in-house agencije za nativni marketing, u suradnji s Podravkom i po najvišim uredničkim standardima Telegram Medije.