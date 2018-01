POLICAJKA OTKRIVA PRAVU ISTINU O PROSTITUTKAMA: ‘Jedna se vratila na ulicu samo pola sata nakon poroda. Toliko su očajne!’

Jedna se prostitutka vratila na posao samo 30 minuta nakon što je rodila, izvijestila je engleska policija.

Jacqui Fairbanks već deset godina pomaže seksualnim djelatnicama u Hullu i kaže da ih je trenutno oko 40 koje djeluju na ovom engleskom području. Mnoge od njih potječu iz obitelji u kojima su bile fizički i seksualno zlostavljane, dok su druge bez doma. Problemi s mentalnim zdravljem su česti i postoje problemi trgovine ljudima i svakakvih zahtjeva svodnika i njihovih dečki, objasnila je ova policajka.

Na poslu 30 minuta nakon poroda

“Jedna žena je rodila i za pola sata se vratila na ulicu. Tako su očajne neke od tih žena. Bojim se da je to sve samo ne kao u filmu ‘Zgodna žena’. Bogataši ne spašavaju ove žene s ulice i ne nude im brak ni vječnu ljubav. Naš problem je da te žene neće doći i nositi se s nama. Njihovo samopoštovanje je toliko nisko da uživaju u pažnji koju primaju i to je stvarno tužno”, kaže Fairbanks.

Pogrešna percepcija javnosti

Na području njezina djelovanja prostituke su najčešće u dobnoj skupini od kasnih 20-ih do ranih 30-ih godina, a neke imaju i preko 60. Nasreću, priznaje policajka, zaista nema mnogo premladih djevojaka na ulicama Hulla. Ističe da je vrlo nepošten taj nedostatak empatije prema tim ženama. “Percepcija je da je njima stalo samo do koristi, međutim, to nije uvijek slučaj. Mnogim je ženama prostitucija jedini izvor prihoda. Na kraju dana one su nečije kćeri. Ja im uvijek govorim da vrijede više od toga, ali možemo im pomagati samo putem agencija”, priča.

Jedna je stvar dobra u svemu ovome. Naime, drastično se smanjila stopa nasilja nad prostitutkama. “Uvijek će biti agresivnih svodnika i dečki, ali žene su sada slobodnije prijaviti nasilje. Prošlo je šest godina od posljednjeg ubojstva prostitutke”, otkrila je Fairbanks za Hull Daily Mail.