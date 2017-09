PARFEMI NA BAZI FEROMONA: Imaju li pravi utjecaj i kakva su dosadašnja iskustva s njima

Često postavljano pitanje u vezi posebnih muških i ženskih parfema je upravo postojanje i realan utjecaj feromona.

Feromoni su složeni organski spojevi koje izlučuju životinje u vrlo malim količinama. Kod ljudi se izlučuje iz specijalnih žlijezda ili u sklopu drugih tvari kao što je mokraća. U svijetu služe za privlačenje spolnih partnera. Mogu se pronaći čak i u nekim gljivama i algama. Poznati su kao afrodizijak te se odnedavno pokrenulo pitanje djeluju li parfemi na bazi feromona.

Postoji li pravi utjecaj

Afrodizijaci se u svijetu parfemske i kozmetičke industrije često koriste, a poznati su i u kulinarstvu. To su brojne supstance, jela i pića koja subjektivno potiču seksualnu želju i seksualni nagon. Oni mogu biti psihofiziološki i pobuđivati vid, miris i sluh. Postoji nekoliko vrsta feromona: seksualni, upozorenja ili straha te oni za obilježavanje teritorija. Afrodizijaci su, za razliku od feromona dokazanog utjecaja. U arapskim civilizacijama, supstance afrodizijaka često su se stavljale u parfeme, no u zapadnom svijetu je to danas rijetkost, barem u tim količinama.

Mnogi proizvođači parfema danas se hvale kako su njihovi parfemi na bazi feromona i da će to pomoći njihovim korisnicima u povećanju seksualnih aktivnosti. Parfemi jako teško da sadrže feromone, a ako ih i sadrže, neće imati utjecaja na ljude oko vas.



Feromoni će teško djelovati, a ako i djeluju, utječu na specijalne receptore koji nemaju veze s čulom mirisa. Stručnjaci su u ljudskom nosu pronašli organ za raspoznavanje feromona, no sposobnost mu je jako slaba i jedva izražena. Uz to, istraživanja su pokazala da kada se struktura feromona ponavlja za potrebe stavljanja u parfem, gubi se polovica strukture. To znači da će feromon u parfemu biti samo u određenoj koncentraciji i u kombinaciji s drugim feromonima.

Iskustva korištenja parfema s feromonima

Danas se mogu kupiti parfemi na bazi feromona, no nikada nije dokazan njihov utjecaj. Sada se mogu kupiti i zasebno pa ih možete dodavati u svoje omiljene mirise, ili čak koristiti iz kreme i spreja. Neki su ih korisnici isprobali, a ovo su njihova iskustva: