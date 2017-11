OVAKO HRVATI PROVODE SLOBODNO VRIJEME: Iznenadit će vas koje su nam omiljene aktivnosti kada se želimo opustiti

Rezultati istraživanja što ga je provela Agencija za mjerenje učinaka komunikacije i istraživanja MediaNet, pokazuju da aktivnost kojom se Hrvati najradije bave u slobodno vrijeme je sport i rekreacija te da preferiraju tradicionalne načine komunikacije sa svojim osobnim prijateljima – s njima se radije viđaju uživo ili razgovaraju telefonom.

Većina ispitanika (15,6 posto) u slobodno vrijeme najradije se bavi nekim sportom ili rekreacijom, u što spadaju nogomet, odbojka, košarka, plivanje, trčanje, planinarenje, joga, pilates, ples, pokazuju rezultati MediaNetovog istraživanja provedenih telefonskom anketom na reprezentativnom uzorku 1028 građana. Radije će izaći iz kuće i prošetati, nego sjesti pred tv-ekran ili pretraživati internet.

Odmah poslije toga, 11 posto ispitanika izjavljuje kako u slobodno vrijeme najradije nešto čita. Slijede oni koji preferiraju šetnje i boravak u prirodi (8,6 posto), pa tek onda oni koji najradije sjede pred televizorom i gledaju sport, filmove, serije, sapunice, ali i prijenos sjednice Sabora (7,3 posto). Gotovo jednak broj ispitanika (7,3 posto) preferira vrtlarenje, rad oko kuće, bavljenje životinjama i slično.

Samo 8 posto igra igrice





Kuhanje, čišćenje, pranje, rad po kući i kućanski poslovi u slobodno vrijeme okupira 6,9 posto ispitanika, dok kavu, izlaske i kupovinu prakticira njih 6,5 posto. U rezultatima istraživanja, ispitanici navode i čuvanje djece i unuka (5,1 posto), druženje s prijateljima (4,5 posto), odmaranje i spavanje, pecanje i ribolov, vožnju biciklom i druženje s obitelji. Od ostalih aktivnosti navode se enigmatika, šah, crtanje, slikanje, izrada maketa, izrada lutki, odlazak u lov.

Svega osam ispitanika navodi kako u slobodno vrijeme igra igrice ili se bavi svojim mobitelom, a samo njih pet provodi vrijeme uz računalo, internet i Facebook. Od 1028 ispitanika, samo dvoje ispitanika navodi kako svoje slobodno vrijeme provodi uživajući u vjeri, odnosno odlazeći u crkvu. Aktivnosti na Facebooku te sličnim mrežama i platformama samo su nadopuna izravne komunikacije.

Najčešća komunikacija osobno ili telefonom

Rezultati MediaNetova istraživanja pokazuju da 38 posto ispitanika sa svojim prijateljima komunicira jednom dnevno ili svaki drugi dan osobno, izravnim putem, dok 33 posto to čini jednom do dva puta tjedno, 15 posto nekoliko puta dnevno, a 11 posto jedan do tri puta mjesečno.

Telefonom svakodnevno komunicira 45 posto ispitanika, 23 posto to čini jednom do dva puta tjedno, a 21 posto nekoliko puta dnevno. Komunikacija putem društvenih mreža, čini se, ipak nije preferirani način kad se radi o komunikaciji s osobnim prijateljima.

Facebook je najčešće korišteni oblik komunikacije nakon osobnog i telefonskog kontakta. Ispitanici su odgovorili (21 posto) kako preko Facebooka komuniciraju i do nekoliko puta dnevno, a 15 posto to čini jednom dnevno ili svaki drugi dan. Twitterom se koristi 30 posto ispitanika, 29 posto to čini jednom u dva mjeseca ili rjeđe, dok samo jedan posto ispitanika dnevno komunicira putem te društvene mreže.

Mnogi ne koriste društvene mreže

U komunikaciji s osobnim prijateljima, 14 posto ispitanika nekoliko puta dnevno upotrebljava Viber, 23 posto to čini jednom u dva mjeseca ili rjeđe, a sedam posto jednom dnevno ili svaki drugi dan. Nekoliko puta dnevno koristi se i WhatsApp. To čini 14 posto ispitanika, 18 posto to radi jednom u dva mjeseca ili rjeđe, a devet posto ispitanika jednom dnevno ili svaki drugi dan.

S druge strane, čak 43 posto ispitanika ne komunicira putem Facebooka, 69 posto ne razgovara putem Twittera, 53 posto ne koristi Viber, a 55 posto se ne služi aplikacijom WhatsApp u komunikaciji s osobnim prijateljima.