OTKRIĆE O SOBOVIMA DJEDA MRAZA KOJE MIJENJA SVE: Oni su potpuno suprotno od onoga što ste naučili iz bajki

Budući da im je na čelu sjeverni jelen nazvan Rudolf, mnogi pretpostavljaju da saonice Djeda Mraza, glavno sredstvo njegove nevjerojatne planetarne distribucije dječjih igračaka, vuku sami mužjaci te životinje.

Ali u krivu su, kaže zoolog Andrew Hebda iz muzeja Nove Škotske u Halifaxu i dokazuje da se radi o ženkama, prenosi kanadska javna mreža CBS. I mužjaci i ženke sjevernog jelena imaju rogove i jedina su vrsta jelena s tom karakteristikom. Mužjaci se tijekom sezone parenja svojim rogovima tuku za ženke i oni im tijekom jeseni otpadnu.

MCDONALD’S ODUŠEVIO BOŽIĆNOM REKLAMOM: Preslatka djevojčica koja čuva mrkvu za sobove Djeda Mraza osvojit će i vas

“Ženke, s druge strane, zadržavaju rogove sve do porođaja, što se zbiva negdje na proljeće. Dakle, jedini sjeverni jeleni koji u ovo doba godine imaju rogove su ženke”, kaže Hebda. Na slikama, u filmovima ili u obliku igračaka, sjeverni jeleni Djeda Mraza uglavnom su prikazani s rogovima. Pogrešno, kaže znanost. Iako su donekle rasvijetlili tko vuče Djedove saonice, znanstvenici još nisu dali odgovor na drugo važno pitanje – kako je moguće da sjeverni jeleni lete? No, to je neka druga priča.