OTKRIĆE KOJE MIJENJA POVIJEST ČOVJEČANSTVA: Pronađeni tragovi nepoznate ljudske vrste; puno su stariji no što smo mislili

Ovo je, svakako, studija koja je digla prašinu. Njeni autori tvrde da su našli dokaze da su ljudi na sjevernoameričkom kontinentu živjeli čak 115.000 godina prije no što se to do sad mislilo.

Skupina arheologa tvrdi kako su našli neosporive dokaze na temelju kojih tvrde da su na kontinentu Sjeverne Amerike našli pronašli nepoznatu ljudsku vrstu koja je tamo živjela prije 130.000 godina, što je ujedno 115.000 godina prije no što se do sad mislilo.

Arheolozi kažu kako su na izmasakriranim ostacima mastodonta pronađenog 1992. godine u San Diegu sada uočili tragove oruđa i oružja ranih ljudi, ali ne mogu reći radi li se o homo sapiensu, homo erectusu, neandertalcu ili o nečem četvrtom.





Ovo otkriće bi moglo izazvati dramatičan zaokret u povijesti čovječanstva, posebno što se tiče trenutka u kojem je ljudska vrsta stigla na mjesto koje danas zove Sjeverna Amerika.

Ostaci ovog mastodonta uključuju kosti, kljove i zube koji su namjerno oštećeni i duboko zakopani zajedno s velikim kamenjem koje je, čini se, služilo kao čekić i nakovanj.

‘Ovo mijenja sve što smo znali o dolasku ljudi u ‘novi svijet’. Prema ovim dokazima, jasno je da je neka ljudska vrsta u Sjevernoj Americi živjela 115.000 godina ranije no što smo to do sad mislili. Ovo otvara nova pitanja – tko su oni bili i Kako su došli tamo?’, pita se ravnateljica Prirodoslovnog muzeja u San Diegu, Judy Gradwohl.

Za sada se odgovori na ta pitanja ne znaju, nisu pronađeni nikakvi ljudski ostaci, a u Sjevernu Ameriku su možda došli morem ili zemljom – iz Azije preko Beringije koja je spajala Sibir s Aljaskom.