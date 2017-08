REPORTAŽA IZ NOVOG CENTRA PORNO INDUSTRIJE NA BALKANU: Kako uistinu izgleda posao webcam djevojke i koliko one zarađuju?

Snimanje uživo uz mogućnost interakcije postao je najbrže rastući sektor pornografske industrije. Na tisuće djevojaka iz Rumunjske rade kao ‘cam-djevojke’, prezenterice koje snimaju pornografske scene u studiju ili pak kod kuće. Tržište koje gotovo nikada ne prestaje s radom najviše pristupa, odnosno uključivanja bilježi na području Sjeverne Amerike i Zapadne Europe.

U srcu Bukurešta, na pločniku, ispred visokog stambenog objekta, grupa mladih žena stoji u krugu i puši cigarete, razgovaraju i smiju se. Scena je to koja se rijetko viđa. Njihova teška šminka, vrtoglavo visoke potpetice i neobična odjeća u potpunoj su suprotnosti prema izgledu nasumičnih prolaznika. Djevojke stoje ispred zgrade Studia 20 koji zauzima prvi i drugi kat. Tu se nalazi više od 40 prostorija prema kojima vode dugi, bijeli hodnici ukrašeni fotografijama žena snimljenih u posebnim prilikama. Zatvorena vrata znače da je posao u tijeku. U toj sobi žena ili djevojka uživo, preko web kamere, komunicira s međunarodnim klijentima. Zakon kaže da sve dok je sama u sobi ne čini ništa ilegalno, piše BBC.

Zarada – četiri puta viša od prosjeka

U svijetu cyberseksa žena se naziva modelom, a muškarac koji je gleda naziva se ‘članom zajednice’. I ne čine ništa što bi bilo kažnjivo.

Lana ima 20 godina i radi u sobi broj 8 u čijem se središtu nalazi veliki crveni, okrugli krevet obložen brojnim jastucima te ormar u kojem se nalazi njezina odjeća za posao. U kutu njezine sobe nalazi se veliki televizijski ekran i izuzetno skupa kamera iza koje je postavljena profesionalna rasvjeta.



Deseci parova očiju mogu vidjeti Lanu u njezinoj sobi, u stvarnom vremenu i to iz udobnosti vlastitog doma putem stranica za odrasle. Svi je mogu vidjeti, bez da posebno plaćaju, osim ako ne požele Lanu samo za sebe. Čim se otvori novi, privatni prozor s jednokratnom web sesijom, to znači da je netko od članova pristao platiti druženje na samo.

Radno vijeme za djevojke traje osam sati, a većina ih zarađuje oko 4000 eura na mjesec što je gotovo 10 puta više od prosječne plaće u Rumunjskoj. Studio 20, samo od Laninih videa zarađuje oko 4000 eura mjesečno. No ima i onih djevojaka koje su traženije te samim time više zarađuju.

Na vrhu video piramide za stvaranje novca je LiveJasmin – on-line web stranica koja prenosi sadržaj Studio 20 i odgovorna je za naplatu s kreditnih kartica klijenata – oni samo od njenih videa zarađuju dvostruko više: 8000 eura mjesečno.

Do 40 milijuna korisnika svakog dana

LiveJasmin najveći je internetski server u svijetu koji nudi ovakvu vrstu zabave svojim korisnicima. Stranicu svakoga dana posjeti između 35 i 40 milijuna korisnika kojima je u svakom trenutku dostupno oko 2.000 modela na mreži. Nije teško razumjeti kako je industrija web-snimanja u 2016. godini generirala oko dvije milijarde dolara.

Lana je studentica koja je prije nego se tržište nekretnina srozalo na najniže grane, radila kao agentica za nekretnine. Krizna 2008. godina bila je početak za Lanu i njezine video-chatove. Dobro se sjeća svog prvog radnog dana pred kamerom.

‘Ostala sam sama u sobi no činilo se kao da je oko mene na stotine ljudi. Teško sam se koncentrirala na sve njihove zahtjeve i jedva sam ih pratila. S vremenom sam naučila koji član je potencijalni ‘kupac’ koji će platiti privatnu sesiju te se njima više posvetim odmah u početku’, priča.

U privatnoj sesiji ‘jedan na jedan’, objašnjava Lana, sa svojim klijentima uglavnom razgovara, ponekad se s njima igra tako da si dodjele neke uloge, a tek mali dio svega čini golotinja i masturbacija.

‘Najvažnije je zadržati klijenta na mreži što duže, jer plaća, a na nama je da određujemo tempo kojim će druženje teći. Mi postavljamo granice’, rekla je Lana.

Velika vojska pomagača

Andra Chirnogeanu, ravnateljica studija, objasnila je kako Studio 20, osim djevojaka, zapošljava trenere, psihologe i učitelje engleskog jezika. Većina klijenata na sustav se spaja sa sjevernoameričkog kontinenta i zapada Europe, stoga je bitno da modeli mogu komunicirati s njima.

No učiteljica engleskog jezika, Andrea, ima zadaću podučiti djevojke raznim jezičnim vještinama, onima koje daleko nadilaze sam jezik. Djevojke uči fetišima koji su specifični za određeni kraj svijeta, uči ih kakav je to fetiš te zašto to zanima osobu s druge strane kamere.

Djevojke gotovo svakodnevno proučavaju Freuda i psihologiju kao disciplinu, a proučavaju i knjige u kojima se uče geste jer žene moraju biti senzualne, pametne i lijepe. Zemljopis je također važan, tako da modeli mogu razgovarati s članovima.

‘Ovo nije samo seks kao posao, kao što neki misle, naši modeli moraju razgovarati s članovima kao da se poznaju oduvijek i sve znaju o njima. Moraju moći raspravljati o mnogim temama te znati pružiti utjehu klijentima’, kazala je.

Studio 20 najveći je studio ovakve vrste, u Rumunjskoj ima devet poslovnica, uključujući jednu koja zapošljava ‘cam-dječake’ koji pokrivaju gay tržište. Podružnice Studia 20 nalaze se u u kolumbijskom gradu Cali, Budimpešti i Los Angelesu.

Rad od kuće

No ne rade svi modeli iz studija. Sandy Bell, koja ima čak dvije diplome, jedna je od male vojske žena koje koriste svoje web kamere kako bi zaradile. Radi kao dizajnerica interijera, a svoju kameru pali kako bi dodatno zaradila. Zarađuje oko 100 eura dnevno, a jedna od prednosti posla od doma je ta što je samostalna i sama određuje kada će raditi i koliko.

‘Uglavnom su to dobri momci, a ne ludi ljudi’, kazala je komentirajući svoje klijente.

‘Postoje mnogi članovi koji traže ljubav, oni žele vezu, neki članovi žele da zazivate njihovo ime, ili da razgovarate s njima dok plešete i skidate se. Ja sam sa svima njima izuzetno otvorena. Znaju da sam u vezi i da imam dečka te da nećemo imati seks u troje uživo nikada’, rekla je.

Njezin dečko stanuje s njom u izuzetno luksuznom stanu na rubnom dijelu Bukurešta. Zna što mu djevojka radi u slobodno vrijeme, no njezini roditelji ne znaju. Uglavnom djevojke skrivaju svoj identitet i svoje pravo ime.

Sandy kaže kako se ne brine za svoju sigurnost. Klijent joj preko kamere ne može ništa učiniti. Kaže kako je od onoga što ne želi raditi do prekida komunikacije sa zahtjevnim klijentom dijeli samo jedan klik miša. Može svakog klijenta prijaviti administratoru koji mu potom može zabraniti ponovni ulaz na stranicu.

Ona smatra kako nije žrtva prostitucije iako se brojne feministkinje s takvom izjavom ne bi složile.

‘Postoji razlika kada govorimo o ženama koje su prisijene to činiti i onima koje se same odlučuju na takvo nešto. I jedne i druge to rade zato što su psihički manipulirane ili pak imaju manju ekonomsku stabilnost. Vjerojatno je riječ o kombinaciji svega’, rekla je feministkinja Irina Ilisei.

Vjeruje kako na rast ove industrije utječe sve veći broj maloljetničkih trudnoća u Rumunjskoj kao i činjenica da 30% mladih i visokoobrazovanih ljudi ne može naći posao po završetku fakulteta.

Dodaje kako za ovu industriju postoje reklame na fakultetima stoga ne čudi da se sve više mladih odlučuje na takav posao. Studenti putem društvenih mreža dobivaju izravne ponude za posao, a studiji koji im se javljaju posluju baš poput svake druge korporacije.

Lana namjerava odustati od ovog posla za dvije godine, tada će skupiti dovoljno novca da živi život kakav je oduvijek željela.

‘Ja na to gledam kao prodavanje nekakvog znanja, a ne vlastitog tijela. Ja na to gledam kao na performans, kao show, ali to nije posao za svakoga. Velik broj djevojaka odustane nakon nekoliko dana ili tjedana jer su postavile u glavi da prodaju svoje tijelo. Sklop u glavi je ono najvažnije u ovom poslu. Ja imam svoje granice koje nikako ne namjeravam prijeći’, rekla je Lana.