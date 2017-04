NEVOLJE U GNIJEZDU: Malena snijela čak 7 jaja, a čovjek koji se brine za rode nema dovoljno novca da ih prehrani

‘Mila moja, pa što je to? Nisi ti kokoš da sneseš toliko jaja. Bit će dječice, morat ću tražiti socijalnu pomoć od države da ih prehranimo’, obratio se Stjepan Vokić Malenoj.

Roda Malena i rodan Klepetan trenutno očekuju pomladak, a u gnijezdu se nalazi čak sedam jaja. Prvi ptići trebali bi se izleći sredinom svibnja.

Rode obično snesu pet jaja, pa se i Vokić iznenadio. No, ipak zaključuje kako to nije ništa čudno, s obzirom da je Malena proljetos imala dvojicu.

‘Krevet ih je pomirio’

‘Prvi put ove godine, kad je Klepetan došao, nije htio doći do mene jer je prvo morao spasiti bračnu zajednicu. Nakon što je pretukao uljeza i otjerao ga, sletio je na igralište, a za njim i Malena. Išao je prema meni, Malena mu je presjekla put, okrenula se prema meni i sagnula glavu, kao da se ispričavala što je to napravila s mladim ljubavnikom. Ali kako to biva i kod nas ljudi, krevet ih je pomirio’, našalio se Stjepan za 24sata.



Hoće li biti dovoljno hrane?

Vokić brine jer se boji da sve male rode neće biti prehranjene.

‘Najvjerojatnije će doći do guranja u gnijezdu, jači ptići će izbaciti najslabijeg, morat ću paziti ako se to dogodi da i njemu pomognem’, rekao je te dodao da je na izmaku mogućnosti da financira troškove skrbi oko Malene.