NE KUŽITE SE U AUTE, A NE ŽELITE DA VAS PREVARE? Stručnjak otkrio kako vas sve mehaničari muljaju i kradu

Servisiranje automobila važno je za trajnost, ekonomičnost, a što je najvažnije, sigurnost automobila. U svakoj branši ima nepoštenih, a takvih je dosta među serviserima i automehaničarima. Rizici i štete od prevare nisu uvijek sitni, a prometni stručnjak Željko Marušić otkrio je kako ih izbjeći.

‘ Većina servisera radi časno i pošteno, podjednako u renomiranim, ovlaštenim i običnim servisima. Niti jednom vlasniku servisa ne isplati se varati klijente, jer se to vraća poput bumeranga. Ali znate zašto mnogi kažu da u kafiću nije pametno naručiti točeno pivo? Jer ne možete biti sigurni da prethodno nije bilo u nečijoj čaši, pa preostalo!

Svatko može muljati

Ljudi su ‘ljudi’, pa rizika nemoralnog postupanja u servisima ima i glasine da nas neki serviseri varaju su izvjesne i o tome treba voditi računa. Pritom je najvažnije pravilo, da pravila – nema, jer i u najrenomiranijem servisu ‛muljati’ može svaki mehaničar, pa čak i pomoćnik’, objasnio je Željko Marušić na portalu Autoportal.

U većini slučajeva kao vlasnik automobila ne možete nadgledati popravke, no zamke su mnoge.



Sve što je o njima objasnio prometni stručnjak prenosimo u cijelosti.

Ulijevanje ulja

‘Prva i najjednostavnija, a jedna od najštetnijih je da vam umjesto sintetičnog ulja 5W 30, vrijednog od 80 do više od 150 kuna po litri uliju polusintetično 10W 40, koje se može na veliko nabaviti za desetak kuna.Ulijevanje mineralnog ulja umjesto sintetičnog i ostavljanje starih filtara najčešće su prevare nemoralnih servisera.

Posebno je to opasno za motore s turbopunjačem, kroz kojeg cirkulira ulje zbog podmazivanja i hlađenja. Kako se turbopunjač zagrijava i više od 900 Celzijevih stupnjeva, ulje je iznimno opterećeno. Zbog toga se motor ne smije naglo ugasiti, jer kad u užarenom turbopunjaču ulje zaustavi, može izgorjeti (karbonizirati). Sintetična ulja (poznaju se po donjoj razini viskoznosti 0W i 5W…) znatno otpornija na visoke temperature od polusintetičnim (10W…, formulacija ‘sa sintetičnom bazom’), a mineralna (15W…) u turbopunjaču izgaraju i pri normalnim temperaturama. Nakon toga se otežava protok ulja te se ubrzava trošenje motora. Mineralno ulje lošije podmazuje i cilindre, prstene, ležajeve…

Zaprljani filter može napraviti dosta štete

Stara je prevara nemijenjanje filtra ulja, koji se samo temeljito prebriše (ponekad ni to) i tako za malu korist napravi velika šteta korisniku. Zaprljani filtar ulja može napraviti sličnu štetu kao i loše ulje. Slično je i s filtrima goriva i zraka, a povećava se i potrošnja. Najvažnije je automobil odvesti kod servisera u kojeg imate povjerenja. No, koristit će ako kućište filtra ulja i goriva oštrim predmetom označite jedva vidljivom oznakom, kako biste nakon servisa znali jesu li izmijenjeni ili samo izvana očišćeni. Otvorite kućište filtra zraka te ćete lako utvrditi je li filtar samo propuhan ili izmijenjen.Još je gore ako vam ugrade neoriginalne disk pločice ili zamjenske diskove, jer se pogoršava sigurnost.

No, ta se prevara naknadno lako otkriva. Rizik možete smanjiti ako posebno, kod majstora gdje možete biti prisutni, izmijenite ulje, filtre ulja, goriva i zraka i disk pločice, a prethodno kupite prvoklasne, originalne dijelove. U servisu gdje niste prisutni tražite da vam vrate sve dijelove koje su skinuli. Ako prethodno diskretno označite uljni filtar i filtar goriva, odmah možete utvrditi prevaru. Najvažnije je ipak otići u ovlašteni servis na dobrom glasu, gdje su rizici prevare minimalni.

Najčešćih je 15 prevara.

Naplate ulje i filtar, a izmijene samo ulje

Prije odlaska u servis oštrim predmetom neupadljivo označite uljni filtar. Nakon servisa tražite izmijenjeni uljni filtar pa ćete lako utvrditi je li vam serviser podvalio tuđi izmijenjeni uljni filtar. Ako to otkrijete, sve treba napraviti iz početka, na teret servisa.

Naplate ulje i filtar, a ne izmijene ništa

Postupite kao u prethodnom slučaju, a prilikom preuzimanja tražite da vam predaju prazne bočice od ulja, s ostatkom u jednoj od njih. Najvažnije je da potom izvučete mjernu šipku, obrišete te ponovo uvučete i izvučete. Razina treba biti na maksimumu, a ulje treba biti bistro i gotovo bezbojno. Ne nasjedajte na tvrdnju da se ulje odmah zacrni nakon ulijevanja, premda su ulja deterdžentna, pa ispiru talog s dijelova motora i već nakon nekoliko dana, odnosno tjedana, potamne.

Naplate sintetično ulje, a uliju mineralno ulje

Ovo je najopakija podvala, koju je teško otkriti nakon servisa, jer se po izgledu i opipu ne može zaključiti, motor radi normalno, a posljedice se počnu osjećati tek nakon nekoliko godina. Naime, ako pogrešno ulje ulijete u mjenjač, nećete se moći odvesti iz servisa, a s motornim uljem po lošijoj specifikaciji možete voziti godinama, ali motor potom strada. Jedini lijek je izravno nadgledanje te servisne operacije, odnosno odlazak u provjereni servis.

Naplate veću količinu ulja od ulivene (0,1 do 0,3 l)

Provjerite specificiranu količinu motornog ulja i usporedite je s količinom iskazanom na računu, a nakon servisa odmah provjerite količinu motornog ulja na mjernoj šipki. Ako je ispod maksimuma, tražite da ga dotoče do maksimuma. Ne nasjedajte na priču kako je najbolje da je ulje na polovici između min. i max. Da u eksploataciji, ali servis se napušta s motornim uljem na maksimumu.

Naplate izmjenu filtara klime, zraka i goriva, a ne izmijene ih

Prije servisa oštrim predmetom diskretno označite filtar goriva, a nakon servisa tražite da vam vrate izmijenjene dijelove. Filtar zraka se lako provjerava, a po tome se može zaključiti i što je s ostalim filtrima. Ako nosite svoje nove dijelove, diskretno iz obilježite prije predaje u servis, pa ih možete prepoznati kad vam ih vrate pri sljedećoj izmjeni.

Naplate originalne dijelove, a ugrade zamjenske

Razliku između originalnog i zamjenskog dijela može otkriti samo stručnjak, pa je povremeno preporučljivo promijeniti ovlaštenog servisera, čak i ako je iz iste mreže. Budite oprezni ako kupujete ‛originalne’ dijelove izvan službene mreže, jer je lako naletjeti na krivotvorinu, bilo da se radi o dijelu, sklopu ili tekućini.

Naplate nove dijelove, a ugrade reparirane

Ugradnja tvornički repariranih dijelova, uz davanje staroga (posebno kod turbopunjača, visokotlačnih pumpi i alternatora), česta je i opravdana procedura, jer se radi o dijelovima izvorne kvalitete. No, takvi su dijelovi upola jeftiniji i ugrađuju se isključivo uz dogovor i pristanak vlasnika. Prethodno se na više adresa raspitajte o cijeni novih i repariranih dijelova

Naplate izmjenu karoserijskog dijela, a poprave ga

To je česta prevara kod oštećenih blatobrana, pragova i bočnih stranica. Golim okom, pogotovo osobama koje nisu profesionalci, to je teško otkriti, no prevara se lako može otkriti uređajem za mjerenje debljine laka, čak i običnim magnetom (sila prianjanja se mijenja, ovisno o debljini reparaturne prevlake – kita). Nakon limarskih zahvata tražite da vam daju izmijenjene dijelove limarije.

Zamijene i naplate dio kojeg nije trebalo mijenjati

Mnogi serviseri vole ‛preventivno’ izmijeniti disk pločice, diskove, lamelu spojke, jer na izmijenjene dijelove imaju rabat (proviziju) od 30 do 50 posto, a radi se o tarnim dijelovima, čiji vijek ovisi o načinu vožnje, a dijelovi se mijenjaju kad se istroše. Ako vam serviser predloži izmjenu zatražite ocjenu koliko ti dijelovi mogu izdržati (to vrijedi i za klizače i vodilice zupčastog remena), a ne libite se otići kod drugog servisera radi ocjene nužnosti izmjene.

Naplate izmjenu dijela kojeg nisu izmijenili

Često su naizgled neugodni i opasni simptomi posljedica banalnih nepravilnosti poznatih serviseru, koji naknadno može kazati da je izmijenio ovo ili ono, a u tome nije bio problem i to nije izmijenio. Uvijek tražite izmijenjeni dio, a uz to tražite i dodatni dokaz da je dio izmijenjen. I u ovom slučaju vrijedi preporuka odlaska u drugi servis.

Dodatno naplaćuju poslove uključene u servis

Prije odlaska na servis precizno se raspitajte o specifikaciji radova i cijeni, jer ćete tako spriječiti dva rizika: da vam naplate radnju koja je uključena u normativ (po sustavu ulaz besplatan – izlaz se plaća, odnosno da preklapanjem normativa istu radnju naplate dvaput.

Naplaćuju više radnih sati od specificiranih

Svaki je servis precizno normiran i tu informaciju možete lako provjeriti na internetu ili telefonskim kontaktom s ostalim servisima iz mreže. Već prilikom kupnje automobila detaljno se informirajte o servisnim intervalima te specifikaciji, normativu i cijeni svakoga. Moguća su odstupanja, ali ona mogu biti opravdana i neopravdana

Naplaćuju destiliranu vodu i tekućinu za stakla, uliju iz slavine

Vrlo je teško spriječiti takve banalne, a štetne prevare, kao i da vam litru rashladne tekućine (u južnijim krajevima i više) zamijene običnom vodom. No to je poznati ‘trik’ na tržištu ‘izvorskih voda’ koje se prodaju u većem pakiranju (bidonima). Zbog toga je to dodatan razlog da imate nadzor nad servisom.

Naplaćuju podešavanje geometrije kotača, koju ne podese ili podese površno

Kod podešavanja geometrije kotača treba podesiti usmjerenost, bočni nagib i zatur, a ne naprave ništa ili naprave samo djelomično. Još je gore ako to naprave prije nužne izmjene vitalnog dijela podvozja – kuglastih zglobova, oslonaca, ležajeva kotače…. Tada je podešavanje geometrije kotača uzaludno, jer se zamjenom istrošenih dijelova novima bitno mijenja geometrija kotača. Nakon takvog zahvata, vozilo se već po osjećaju treba ponašati bolje.

Vaš auto može biti izvor ‘zdravih organa’ za drugi auto

Najgora je opcija ako na prvom servisu neodgovorni serviser zamijeni upravljački modul s dijelom kojeg istodobno, izvan radnog vremena, mijenja u fušu.To može napraviti i visokotlačnom pumpom, lambda sondom, brizgalicama te ugradi očišćene, još uvijek ispravne, ali dotrajale. To je najgori oblik prevare klijenata, a rizik je, naravno najmanji ako idete u servis ‘na dobrom glasu’.

Važno: nakon servisa motor mora ljepše raditi, bolje vući i manje trošiti. Sve je drugo znak za uzbunu.