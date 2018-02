MUTANT RIJEČNOG RAKA PREUZIMA EUROPU I UNIŠTAVA EKOSUSTAVE: Vrsta koja se naučila klonirati stigla i do Hrvatske

Nakon bijega u divljinu, ovi su riječni rakovi počeli preuzimati njemačke vode, šireći se po Europi, a sada su čak došli do Afričkog kontinenta, u 25 godina. Jedu sve: trulo lišće, puževe, male ribe, male insekte.

Nesreća u jednom akvariju u Njemačkoj omogućila je invazivnoj vrsti da se klonira i proširi po cijeloj Europi, pa čak da dođe i do Afrike i devastira ekosustave, nakon čega ne ostaje ništa drugo osim brojnih klonova.

Slučajna nesreća u trgovini s kućnim ljubimcima

Ovo je još jedan primjer kako stvarnost može biti još neobičnija od fikcije. Vrsta invazivnih riječnih rakova, poznatih i kao mramorni rakovi, pojavila se iznenada. 1995. godine je jedna njemačka trgovina kućnim ljubimcima navodno kupila nekoliko takvih rakova, a u samo jednoj mutaciji stvorena je potpuno nova vrsta koja je imala mogućnost samokloniranja. To je jedina do sada poznata vrsta riječnih rakova koja pokazuje mogućnost aseksualne reprodukcije, piše časopis Science. Mutacijom su sve jedinke postale ženke, a svaka od njih je mogla reproducirati točne kopije sebe, od kojih svaka ima mogućnost zasnovati čitavu populaciju.

Nakon bijega u divljinu, ovi su riječni rakovi počeli preuzimati njemačke vode, šireći se po Europi, a sada su čak došli do Afričkog kontinenta, u 25 godina. ‘Jedu sve: trulo lišće, puževe, male ribe, male insekte’, kaže Frank Lyko, molekularni genetičar istraživačkog centra u njemačkom Heidelbergu. Njemački hobisti bili su fascinirani veličinom ovih mramornih rakova i stotinama jaja koja izliježu. Zatim se šire i po kopnu. Jedini je problem bio taj da su sva jaja nosile samo ženke, nikad se nisu parile a po odrastanju su sve spremne za nova jaja, sva identična jedna drugima.



Pojavljuju se i u potocima i plovnim putevima

Ta se vrsta zatim počela pojavljivati i u potocima i plovnim putevima, ponekad šećući stotine metara dalje kako bi naselili nove vode. Uskoro su se proširili i u Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj i Ukrajini, piše IBT. Pronađeni su čak i u Japanu te na Madagaskaru. Istraživači su otkrili da se populacija ove vrste rakova na Madagaskaru, gdje je klima slična onoj na Floridi, povećala stostruko u deset godina i nadvladala tamošnje prirodne populacije rakova. Navodno je znanstvenicima trebalo 15 godina za praćenje genoma ove vrste raka. Otkrili su da su se razvili iz riječnog raka vrste Procambarus fallax koja potječe s Floride.

Mutacija je zamijećena na primjeru dva raka koja su se parila i otkriveno je da je jedan imao anomalije u spolnim stanicama. Naime, normalne spolne stanice imaju samo jedan kromosom, no ove su imale dva kromosoma. Takva stanica, slučajno proizvedena od ženke ovog raka, proizvela je tri kopije. One su zatim narasle dok i same nisu mogle proizvoditi jajašca i istovremeno ih oplođivati. Zatim su se počele brzo razmnožavati, a jajašca se oplođuju jedino unutarnjom oplodnjom. Kako je original bio plodan, sve kopije su također postale plodne i one su zatim mogle klonirati same sebe. Znanstvenici kažu da misle da bi mogle preživjeti i do sto tisuća godina, piše IBT.