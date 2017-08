MOKRENJE PO FRANCUSKOJ, OZLJEDA GENITALIJA I PEPELJARE: Ovih 5 stvari sigurno niste znali o o avionskim WC-ima

Ako ste ikada putovali avionom dulje od dva sata, velike su šanse da ste koristili avionski WC. Donosimo vam 5 zanimljivih činjenica o tom nezaobilaznom dijelu svakog zračnog putovanja.

1. Nužda u kutiju

Bez obzira na to koliko glasno hrče osoba u sjedalo pored vas ili koliko glasno vrišti dijete dva reda ispred vas, budite sretni da niste bili među prvim putnicima zrakoplova ikada. Tijekom zrakoplovne ekspanzije 30-ih i 40-ih godina prošlog stoljeća, avioni nisu imali posebne prostorije sa zahodima pa su nuždu vršili u kutije ili kante koje bi se pri turbulencijama gotovo uvijek prevrnule. Prve školjke pojavile su se krajem tridesetih godina, a do sredine četrdesetih ih je osoblje nakon leta moralo ručno prazniti.

2. Charles Lindbergh se popiškio na Francusku

Poznati avijatičar Charles Lindbergh odradio je svoj legendarni prekooceanski let iz New Yorka u Pariz 1927. godine te se ubrzo nakon slijetanja susreo s kraljem Georgeom V. S obzirom da je let trajao 33 sata, kralj je pitao Lindbergha kako je tijekom dugog leta vršio nuždu. Ovaj mu je odgovorio kako se pomokrio u aluminijski spremnik koji je bacio iz aviona iznad Francuske.

3. Zabilježen je jedan slučaj ozljede genitalija

Sustav koji se temelji na pneumatskom vakuumu, kojeg danas koriste svi zrakoplovi, koristi snagu tlaka kako bi iz školjke izbacio izmet bez puno tekućine kako se ne bio dodatno opterećivalo avion. Zvuk koji čujete prilikom puštanja vode može biti glasan i pomalo uznemirujuć, ali uglavnom nije opasno. Kažemo uglavnom jer je 2006. godine zabilježen slučaj žene koja je pustila vodu dok je još sjedila na školjci te je tako stvarila svojevrsnu barijeru vakuumu te je tako zapela na školjci. Nakon što su je stjuardese oslobodile pregledao ju je liječnik koji je ustanovio kako je zadobila porezotine usmina što je rezultiralo značajnim krvarenjem.

4. Formula 1 među WC-ima

Određeni modeli Airbusa, uglavnom oni proizvedeni oko 2007. godine, imaju WC-e koji imaju nevjerojatnu usisnu snagu. U jednoj demonstraciji zabilježena je brzina odvoda od preko 200 km/h. Velike brzine su nužne kad odvodi ide ispod putničke kabine do septičkih tankova u pozadini zrakoplova.

5. Postoji razlog zašto još imaju pepeljare

Iako se u zrakoplovima više ne smije pušiti, sigurno ste u WC-ima primijetili pepeljare. Razlog tome je – zlu ne trebalo. Iako se pušiti ne smije, u slučaju da netko od putnika zapali u WC-u, zbog visokog rizika od požara, bolje je imati odgovarajuće mjesto na koje će baciti cigaretu nego da je baca, primjerice, u kantu ili WC.