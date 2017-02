ŽENAMA TREBA VIŠE DA BI MOGLE TROŠITI VIŠE?!? Proizvođač cipela napravio reklamu koja je razbjesnila muškarce širom svijeta

Reklama danske tvrtke Bianco naglašava da je ‘skuplje biti žena nego muškarac’ i da ‘jednake plaće nisu dovoljne’, a muškarci su se pobunili tvrdeći da video promovira nasilje nad muškarcima.

Kontroverzna reklama prikazuje ženu koja šlicom kave gađa svog šefa, ali i druge žene koje skaču po automobilima, piše danski The Local.

Video je na YouTube postavljen prije tjedan dana, ima više od 200.000 pregleda, ali i nekoliko stotina uglavnom negativnih komentara, koji tvrtki prigovaraju “jeftine fore” i želju da kapitalizira na ozbiljnoj javnoj raspravi o jednakim primanjima.

Malo satire?

“Većina je suglasna da bi žene i muškarci trebali imati jednaka primanja, ali to se ne događa, što znači da se mora dogoditi nešto novo. Biancova kampanja dolijeva ulje na vatru ističući da smo ciljali previše nisko. Zašto da se borimo za istu plaću, kada se možemo boriti da budemo plaćenije od muškaraca?”, piše tvrtka u opisu reklame.



Reagujući na kritike koje su dobili, iz Bianca kažu: “Poanta reklame je naglasak na tome koliko je apsurdno to što žene i muškarci nisu jednako plaćeni. Željeli smo istaknuti koliko je apsurdno to što se žene moraju boriti za istu plaću koju imaju muškarci jer je skuplje biti žena nego muškarac. Video pokazuje da žene imaju razlog biti bijesne, zato smo i ubacili dijelove gdje one divljaju. Naravno, ne želimo poticati, uostalom to nije način da se dobije povišica. Riječ je o modnoj kampanji uz malo satire”.