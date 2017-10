TRIK ZA PRANJE BIJELIH TENISICA: Djevojku koja ga je izmislila sada svi nazivaju čudotvorkom, provjerite zašto

Znate onaj osjećaj kad kupite nove bijele tenisice? Kada bi barem potrajao dulje… Ali čim ih nekoliko puta prošetate po prašini, one postaju sive i izgledaju kao da su stare godinu dana.

Ovomu je problemu doskočila jedna korisnica Twittera – i pronašla rješenje! Sarah Tracey iz Teksasa opravdano je osvojila titulu čudotvorke nakon što je uspjela učiniti da prljave bijele tenisice izgledaju kao nove.

Kako kaže, tajna je transformacije u jednostavnoj kombinaciji sode bikarbone i deterdženta. Prvi je korak namočiti tenisice u vodi. Zatim pomiješajte sodu i deterdžent u omjeru 1:1,5 te dobivenom smjesom izribajte tenisice četkicom za zube.



Tako bi tenisice trebale odstajati neko vrijeme prije no što ih isperete vodom. Na kraju ih ubacite u perilicu rublja – i to je to. Kada se operu strojno, napudrajte tenisice puderom za bebe i ostavite ih da se osuše.

Da bi dokazala kako ovaj trik uistinu pali, Sarah je objavila usporedne fotografije – na jednoj su prljave konversice, a na drugoj te iste, ali snježno bijele.

Njezin je “tvit” podijeljen gotovo 100.000 puta, a lajkalo ga je 300.000 korisnika. Mnogi su pohvalili njezinu domišljatost, a netko je ustvrdio da vas Twitter može naučiti više stvari nego škola.

Neki su joj se obratili za dodatne savjete pa je Sarah otkrila kako je najbolje koristiti deterdžent sa svojstvima za uklanjanje mrlja.