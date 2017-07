DONJE RUBLJE STVORENO ZA LJETO: Ovaj proizvod spas je za one koje muči kožna iritacija zbog vrućine i znoja

Tajna je u materijalu “SmoothShell”, revolucionarnoj, brzo sušivoj tkanini koja je izrazito meka na dodir. Radi se od starih ribarskih mreža pronađenih na morskome dnu.

Svima koji održavaju aktivan životni stil i tijekom ljetnih mjeseci poznat je osjećaj iritacije u području prepona, koji je rezultat trljanja donjeg rublja o znojna i vruća bedra. Finska tvrtka The Other Danish Guy ima lijek za to – ekološke bokserice koje smanjuju trenje.

Zasad nude samo muško donje rublje po cijeni od 265 kuna, ali najavljuju i skorašnju žensku kolekciju. Cijena ekoloških bokserica prilično je paprena, ali iz tvrtke obećavaju trenutno olakšanje svim muškarcima koji vole trčati tijekom vrućih ljetnih večeri.



Prilikom kupnje dobivate jamstvo, a proizvod možete vratiti ako niste zadovoljni i dobit ćete povrat novca, kako stoji na stranici. Najvažnije je, ističu, to što se rublje proizvodi od recikliranih prirodnih materijala, koji su puno mekši i ugodniji na koži od klasičnih najlonskih gaćica.

“Tkanina koju koristimo nije jeftina zbog svog podrijetla – reciklirani materijali cijene se više od tradicionalno proizvedenih”, objašnjava vlasnik tvrtke Tommi Lähde.

Tajna je u materijalu “SmoothShell”, revolucionarnoj, brzo sušivoj tkanini koja je izrazito meka na dodir. Radi se od starih ribarskih mreža pronađenih na morskome dnu. Taj se proces zove depolimerizacija, piše Daily Mail.