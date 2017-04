MLADI INŽENJER IZA STRANICE ‘HRVAT GUGLA’: ‘Zašto sam je pokrenuo? Zašto je Kerum stavio pršut na čelo?’

Ivan Radovac (25) autor je humoristične Facebook stranice ‘Hrvat gugla’. Inspiracija mu je bio aktualni kandidat za splitskog gradonačelnika Željko Kerum.

Čak 187 tisuća fanova svakodnevno se smije provalama na toj Facebook stranici, a mnogi se pitaju kako mladom inženjeru svakodnevno padaju presmiješne ideje o tome što bi sve prosječni Hrvat mogao guglati. Mladić iz Dugog Sela kraj Zagreba objasnio je kako je sve počelo.

“Sve je krenulo s ‘Dnevnom dozom prosječnog Rvatine’, mojom prvom stranicom ovakvog tipa. Ako me pitate kako i zašto, ne bih vam znao reći, kao što ni Kerum vjerojatno nema pravi odgovor na pitanje zašto je stavio pršut na čelo. Kada je rođen Rvatina (u liku Keruma), bile su izrazito popularne stranice koje počinju s ‘Dnevna doza nečega’.

Sam sastavlja memeove

Tako sam i ja pokrenuo stranicu, ne očekujući da će postati dio svakodnevice velikog broja fanova. Memeove sam sastavljam i objavljujem dok mi slike obrađene u photoshopu šalje nekoliko fanova u inbox i ovim putem im opet zahvaljujem na pomoći. S ‘Dnevnom dozom’ sam započeo negdje u rujnu 2014. godine dok je stranica ‘Hrvat gugla’ nastala 21. siječnja ove godine.



Na Facebooku se skupilo oko 187 tisuća fanova. Tek nedavno sam otvorio profile na Instagramu vezane uz obje stranice i u kratkom nas roku tamo prati već 77.000 ljudi’, pohvalio se Radovac za Slobodnu Dalmaciju.

Inspiracije mu, kaže otvoreno, ne nedostaje.

Želi vratiti ljudima osmijeh na lice

‘U ovakvoj predivnoj zemlji kao što je naša, inspiracija nikada ne može prestati. Fanovi u velikoj mjeri sudjeluju u sadržaju stranice, što u komentarima, što preko poruka koje šalju u inbox stranice koji je doslovno pretrpan nepročitanim porukama. Osobito volimo objave vezane uz Marka Perkovića Thompsona (takozvanog Tonsona), kuma Antu, Maricu, Sloveniju, Srbe (od milja nazvane Šetnicima) i Minken. Cilj je da ljudi u brojnim objavama pronađu sebe, prijatelje, roditelje ili ljude iz okoline, te da se narugaju kako svojoj okolini, tako i sebi. Cilj je u ovim tmurnim vremenima vratiti ljudima osmijeh na lice, makar nakratko’, rekao je mladić te dodao kako dugoročnih planova za stranicu nema, no ima ideju za koju smatra kako će uskoro biti veliki hit.

Stranicu ne planira prodati. Kako bi je održavao, dnevno potroši sat do dva.

‘Dnevno stavljam od pet do deset objava i trudim se objaviti samo ono najkvalitetnije. Sreća u nesreći je što mi put do posla traje oko sat i pol, vlakom i autobusom, pa vođenjem ovih stranica ubijem vrijeme u vožnji. Dobra stvar Facebooka je što možeš unaprijed napraviti raspored objava. Tako mogu za nekoliko dana unaprijed složiti koji postovi i u koje vrijeme će se objaviti. Ako se dogodi da sam na nekoliko dana izvan zemlje, bez interneta, stranice se i dalje redovito ažuriraju’, kaže inženjer strojarstva zaposlen u jednoj tvrtki u Zagrebu.

Nisu svi od šale

Neki od Hrvata se, uvjerio se Ivan, ne znaju baš šaliti.

‘U inboxe svih stranica kombinirano na Instagramu i Facebooku dnevno dobijem i do sto poruka raznoraznog sadržaja. U početku je bilo negativnih poruka, u smislu da nas plaća određena politička opcija. U tome su nas, što je najzanimljivije, optuživali i lijevi i desni’, kaže Radovac, no naglašava kako je to sada prestalo jer su ljudi valjda shvatili da stranica nema veze s ozbiljnim temama.

Ivan je odabrao top deset objava prema vlastitom izboru:

1. Tonson kakose pravo zove

2. Kimka Dašijan video

3. Tonson sve pjesme donlod

4. Kokoš Anel parfeum jevtino Valemtinovo

5. Minken bauštela plaća 5000 eura jeli istina

6. Nećete u čavoglave niste Niprije tko su Niprije

7. Prljavo kazalište zašto ga neočiste objašnjenje

8. Hugo Bos zasto ne obuče patike

9. Kolimda vojni rok dali ja moram

10. Gdje pišaju žene iz kijoska objašmnjenje.