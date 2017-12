LUDILO ZA BIZARNIM BOŽIĆNIM POKLONOM: ‘OK je ako ste znatiželjni, ali to bi mogla biti točka bez povratka’

Iako se može činiti fora, trend poklanjanja kućnog DNK testa više je prokletstvo nego zabava, upozoravaju stručnjaci.

Kompanije koje se bave genskim testovima, kao što je 23andMe, nude blagdanske popuste na kučni DNK test uz obrazloženje da bi takvo što moglo zbližiti ljude kako bi oni razgovarali o svom podrijetlu i zajedničkim genskim osobinama. Više od dva milijuna ljudi kupilo je testove koji im daju informacije o njihovim genima, od neželjenih osobina poput rascjepa na bradi do toga imaju li predispozicije za Alzheimerovu bolest.

To ne mora nužno biti ugodno iskustvo

Znatiželja o obiteljskom podrijetlu i genetici je prirodna, ali etičari ističu da kućni testovi otkrivaju informacije koje se ne smiju uzimati zdravo za gotovo, a ne dolaze s genetskim savjetnikom kako bi točno interpretirali rezultate. U jednoj od svojih TV reklama, 23andMe obećava da će testovi “učiniti da se još više zbližite s onima koje volite”. No, trebali biste biti spremni i na to da vam testiranje može otkriti što ne dijelite sa svojim rođacima, kao i ono što ste upravo od njih naslijedili, a to ne mora nužno biti ugodno iskustvo.

“Pomama za poklanjanjem ovih testova je “određena količina samo znatiželje”, “zašto imam crvenu kosu kad mama i tata nemaju”, a male se vrste obiteljskih tajni mogu saznati na zabavan način”, kaže dr. Arthur Caplan, bioetičar na Sveučilištu u New Yorku. “Nitko ne razmišlja o neočinstvu ili što ako je djed silovao njihovu sestru. Ljudi žele sretne stvari, ali genetika ima i prilično tamnu stranu.”



Cijena – prava sitnica

Ranije ove godine, Jaclyn Baxter iz Kalifornije napravila je 23-minutni test i otkrila da otac s kojim je odrasla nije njezin biološki roditelj. Bila je sretna što je pronašla tri polusestre, ali taj proces sigurno je došao s nekom traumom. “Mislim da učenje o naslijeđenim osobinama pojačava stereotipe i ne daje vam ništa korisno, s obzirom na to da biologija ne potvrđuje vašu kulturnu i društvenu kategorizaciju”, kaže dr. Caplan, koji je osobito zabrinut da bi ljudi mogli čak i djeci i tinejdžerima poklanajti ovaj test, koji oni ne razumiju, piše Daily Mail.

Inače, cijena se genetskih testova kreće između 950 i 1270 kuna. “Ako imate tisuću kuna viška i želite nekomu dati ovakav poklon, vjerojatno je bolje da mu kupite članstvo u klubu zdravlja. Zasigurno će dobiti više od toga i možda nastaviti članstvo”, kaže dr. Caplan.