ŽIVOTINJE KOJE SU LJUDIMA SPASILE ŽIVOT: Ove tople priče o životinjskim herojima s razlogom će vas raznježiti

Životinje koegzistiraju s nama na ovom planetu, a neke od njih su nam toliko bliske da ih nazivamo svojim najboljim prijateljima. One postaju velik dio našeg života i obitelji. Ponekad mogu spasiti i život.

Ove su životinje postale pravim herojima kada su spasile ljude od najgorega.

Kobila Kerry

Veza između konja i ljudi obično je vrlo jaka i može spasiti vaš život. Fiona Boyd, poljoprivrednica iz Engleske, pomislila je da će je bijesna krava napasti i ubiti, ali Kerry, njezina kobila, došla ju je spasiti. Kerry je galopirala prema kravi i udarala ju dok se krava nije odmaknula. Fiona vjeruje da bi je pomahnitalo stvorenje ubilo da nije bilo njezine Kerry.



Kujica Leala

Obiteljska ljubimica spasila je život svom malom vlasniku. Brockbanksovi su bili na pikniku kada je njihov sin David nestao. Tada su začuli kujicu Lealu kako laje. Isprva su pomislili da im želi nešto pokazati, ali onda su primijetili svojega sina kako pluta u rijeci s licem prema dolje. Dječaka su prevezli u bolnicu, gdje se oporavio.

Svinja Lulu

Lulu je dobila nagradu za herojstvo nakon što je 1998. godine spasila svoju vlasnicu od srčanog udara. Jo Ann Altsman bila je u prikolici sama sa svojim psom Medom i svinjom Lulu kada joj je iznenada pozlilo. Uspjela je samo baciti kroz prozor budilicu kako bi ljudi primijetili da se nešto događa. No to nije bilo dovoljno. Medo je počeo lajati, a Lulu trčati niz puteljak. Uspjela se i ozlijediti (tragovi krvi vidjeli su se sve do prikolice). Bacila se na put pretvarajući se da je mrtva. Čim je prvi vozač zastao, ona ga je odvela do svoje vlasnice. Čovjek je pozvao Hitnu i ženin život je spašen.

Slon Ning Nong

Razorni je tsunami 2004. odnio mnoge živote. Preživjeli i dan danas pričaju svoje priče. Amber Owen imala je samo osam godina kada se zatekla na odmoru na Tajlandu u to vrijeme. Sprijateljila se s 4-godišnjim slonom Ning Nongom, s kojim se igrala na plaži kada je more odjednom nestalo. Djevojčica nije znala što se događa, ali slon jest. Uznemireno je počeo trčati od vode. Kada je nastupio prvi udar, Ning Nong je s djevojčicom na leđima trčao na sigurno. Tijekom drugog udara, malena je već bila na sigurnom s roditeljima.

Gorila Jambo

Još jedan životinjski heroj spasio je Levona Merritta 1986. godine. Levon je bio na odmoru s obitelji u Jerseyju. Otišli su u zoološki vrt, a Levon se poskliznuo i upao u kavez s gorilama. Jambo je instinktivno zaštitio dječaka. Dok je ovaj ležao u nesvijesti, gorila ga je tapšala po leđima. Ostale je gorile usmjerila prema njihovim nastambama. Tada su djelatnici ZOO-a uskočili i izvukli dječaka. Jambo je dobio spomenik koji svi posjetitelji mogu vidjeti u zoološkom vrtu.

Mačak Winnie

Ovaj krzneni ljubimac skočio je na krevet svojih vlasnika i počeo glasno mijaukati dok se nisu probudili. Da nije bilo hrabrog mačka, cijela bi se obitelj ugušila ugljičnim monoksidom koji je curio u kući.

Dupini

Todd Endris imao je 24 godine kada je preživio napad morskiog psa u Kaliforniji 2007. godine. Njegovi su spasioci bili dupini, koji su stvorili zid između njega i pomahnitalog grabežljivca. To mu je spasilo život, iako je zadobio veliki ožiljak na leđima. Nažalost, Endris je poginuo u automobilskoj nesreći 2016.