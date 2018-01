VLASNICI SE ZABRINULI JER IM JE PAS NESTAO, ON SE VRATIO S PORUKOM: ‘Dobro je znao što radi, imao je samo jedan cilj’

Ovčar Louie zabrinuo je svoju obitelj nakon što je jednoga dana samo nestao. Onda su saznali kako je njihov pas bio u spasilačkoj misiji.

Ljudi su se uplašili da se njihovu voljenom 12-godišnjem dlakavcu nešto strašno dogodilo jer je otišao od kuće i nije se vraćao neko vrijeme. Kada je napokon došao kući, primijetili su da je vidno iscrpljen i da jedva stoji na nogama. “Doslovno je kolabirao. Mislili smo da mu je netko nešto učinio”, rekla je Marolyn Diver, kći Louiejevih vlasnika za The Dodo. Pogledavši malo bolje, uočili su na njegovoj ogrlici nekakvu poruku.

LEKCIJA IZ HUMANOSTI: Kujica je izvukla van svoju novu dekicu, vlasnica zaplakala kad je shvatila zašto



“Louie je junak dana. Odveo me do moje Maddy koja je ležala zaglavljena ispod hrpe granja i posve rastresena. Živjeli, Rob“, pisalo je. Rob je poljoprivrednik koji živi u blizini, a Maddy je njegov pas. Marolyn i njezini roditelji nazvali su Roba kako bi saznali više o tajanstvenoj priči. Prema tom čovjeku, on nije mogao naći Maddy toga dana kad je krenuo u grad. Na povratku kući zatekao je Louieja, koji je inzistirao na tome da ga ovaj slijedi.

“Rob kaže da je 100 posto uvjeren kako je Louie znao što radi i da mu je fokus bio jedino na tome da ga odvede do Maddy. Kad su došli do nje, Louie mu je pomogao osloboditi Maddy. Micao je grane zubima i kopao po zemlji. Čim se kujica oslobodila, njih su oboje potrčali prema jezeru, skočili unutra i počeli piti vodu. Rob je našem Louieju dao punu šaku psećih kolačića u znak zahvale. Kaže da je znao kako bi Louie mogao biti kažnjen kad se vrati kući pa je zato napisao poruku kao ispričnicu”, ispričala je Diver.