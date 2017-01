VJERNI PAS SPASIO ŽIVOT VLASNIKU KOJI JE SLOMIO VRAT: Grijao ga ležeći na njemu 24 sata po ledenoj zimi

Čovjek koji je slomio vrat vani na temperaturi ispod nule preživio je ležanje u snijegu u trajanju od gotovo 24h zahvaljujući svome psu, koji ga je grijao tijekom noći i lajao za pomoć.

Čovjek iz Michigana, imenovan samo kao Bob, bio je sam kada je napustio svoju kuću na farmi na Staru godinu kako po prikupio drvo za ogrijev, piše Independent.

ČETVERONOŽNI JUNAK: Pas spasio vlasnika od munje

Pretpostavljajući da se neće odmaknuti više od par metara od kuće, Bob je bio obučen samo u duge gaće, košuju i šlape kada je izašao van, unatoč tome što je temperatura bila oko -4°C.



Ali poskliznuo se, pao i slomio vrat.

PRAVI MALI JUNAK: Ovaj pas spasio je šestero djece i njihove roditelje iz požara

Nema nikoga osim Kelsey

“Vrištao sam za pomoć ali najbliži susjed je udaljen skoro pola kilometra, a i bilo je 10:30 navečer, ali došla je moja Kelsey”, rekao je Bob.

Kelsey je Bobov pet godina star zlatni retriver. Grijala je Boba tako što je ležala na njemu, a držala ga je budnim tako što mu je lizala ruke i lice.

“Cijelo vrijeme je lajala kako bi netko došao u pomoć ali nikada me nije napuštala”, ispričao Bob. “Pazila je da ostanem ugrijan i budan. Znao sam da moram izdržati i da je moj izbor da ostanem živ.”

“Do jutra glas mi je već bio otišao i nisam više mogao vikati za pomoć, ali Kelsey nije prestajala s lavežom. Počela je zavijati i to je uzbunilo mog susjeda. Pronašao me je u 6:30 navečer na Novu godinu.

Bobov susjed ga je napokon pronašao nakon što je čuo Kelseyino zavijanje te je pozvao hitnu pomoć. Kada je Bob stigao u bolnicu, njegova unutrašnja temperatura bila je ispod 21°C. Norm,alna tjelesna temperatura je 37°C a do hipotermije dolazi kada temperatura padne ispod 35°C.

“Iznenadilo me je što nisam imao nikakve ozebline”, rekao je Bob. “Siguran sam da je to zato što me Kelsey grijala.”

Brzi oporavak

Na potpuno iznenađenje liječnika, Bob s brzo počeo oporavljati od ozlijede vrata.

“Nakon operacije, za divno čudo, počeo je pokretati svoje ekstremitete punom snagom”, ispričao je neurokirurg dr. Chaim Colen.

“Većina ljudi s ozlijedama leđne moždine se ne može pomicati. Stvarno tragično, ali kada se tako što dogodi, gotovo je. Ne znam da li je zbog hladne temperature ili zbog toga što je tako ležao na snijegu”, rekao je doktor, i dodao “Mislim da životinje mogu pomoći i njegov ga je pas stvarno održao na životu i stvarno mu je pomogao, jako je sretan čovjek.”

Bob će ipak morati proći ekstenzivnu fizioterapiju kako bi povratio svoju staru snagu i ponovo mogao pravilno koristiti sve svoje udove. No očekuje se da će se u potpunosti oporaviti.