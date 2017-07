TAJNI ZNAKOVI: 10 načina na koje vam pas pokazuje da vas beskrajno voli

Ljubitelji pasa reći će vam da su ovi kućni ljubimci doista najbolji prijatelji ljudima i da su psi najbolji poklon koji možete zamisliti.

Ipak, malo je onih koji znaju da vam psi svakodnevno neizmjerno uzvraćaju ljubav na brojne načine, često vam šalju poljupce i pozitivno utječu na vaše zdravlje, a sve to bez ijedne riječi, piše Littlethings. Sve što je potrebno je znanje koje će vas dovesti do toga da prepoznate njihove znakove i tajne signale kojima dijele ljubav s vama.

Pogled

Kada vaš pas netremice gleda u vas onim tužnim pogledom koji često prepoznajemo i na ljudima, posebno kada ga mazite, to znači da je njegova ljubav prema vama neizmjerna. Kako navode stručnjaci samo psi i ljudi imaju običaj koristiti ovakav pogled, a on označava veliko povjerenje i ljubav.





Oslanja se na vas

Psi se vole maziti jednako kao i ljudi, ako ne i više. Ako sjedi ili leži pored vas i pokušava vam glavi staviti u krilo, to znači da želi još poljubaca i zagrljaja.

Svugdje vas prati

Prati vas u stopu i to ponekad može biti iritantno. Međutim, iza toga se krije toliko divan razlog da nećete moći odoljeti idući put kad vas pas bude pratio. Naime, ako vas pas prati bilo gdje, pa čak i u WC, to je njegov način da vam kaže kako ste vi njegov najbolji prijatelj i da želi sve raditi zajedno s vama.

Spava na vašem krevetu

Ponekad je teško psa samog ostaviti kod kuće kada ujutro napuštate svoj dom i odlazite na posao. Ali ne brinite se jer postoji velika šansa da će vaš pas leći u vaš krevet. Ako vas ponekad i živciraju njegove dlake na jastuku, nemojte biti previše mrzovoljni, jer je to njegov način da zadrži vašu toplinu čak i kad vas nema u kući.

I PSIMA JE DOSADNO: Depresivni vlasnici, depresivni kućni ljubimci, evo kako im svima pomoći…

Donosi vam poklone

Mnogi psi imaju običaj da svoje najdraže igračke donose dragim ljudima, kako bi ih podijelili s njima. To je posebno uobičajeno za retrivere koji se vole igrati sa svojim ljudskim prijateljima. To je, kažu stručnjaci, jedan od načina na koje psi pokazuju da s vama žele podijeliti sreću.

Osjećaju kad ste tužni

Ljudi i psi žive zajedno gotovo 15.000 godina i to je jedno jako uspješno partnerstvo. Stoga nije nikakvo čudo ako vaš pas može osjetiti kada ste vi nesretni ili se ne osjećate dobro i to sve na osnovu vašeg mirisa i govora tijela. Tada oni pokazuju neizmjernu ljubav prema vama, kako bi ublažili vašu tugu.

Liže vam lice ili stopala

Psi jednostavno uživaju u tome, ali nemojte se ljutiti na njih jer za to postoji nekoliko dobrih razloga. Prema tvrdnjama stručnja, kada pas liže vaša stopala to smanjuje njegov stres, ali i pokazatelj je da se oslanja na vas kao vođu. Ponekad, posebno kada je riječ o psima i djeci, to je pokazatelj i roditeljske ljubavi. Pas ih voli kao da su njegovi štenci.

Traže vaše odobravanje

To je znak da vas itekako voli jer mu vaše mišljenje mnogo znači. Naime, neke studije pokazuju da psi doista uživaju kada im drage osobe daju kompliment.

Polude kada dođete kući

Vaš pas se ponaša kao da vas nikada više neće vidjeti u životu svaki put kad prijeđete preko kućnog praga? Prema tvrdnjama stručnjaka to je zato jer vaš pas osjeća sreću i prijateljstvo na isti način kao i ljudi, ali ne zna izgovoriti riječi poput: “Toliko si mi nedostajao i drago mi je što si došao. Idemo u šetnju.”

ČUPAVI TARAPEUTI: Kućni ljubimci pomažu vlasnicima u borbi s mentalnim poremećajima

Voli da ga mazite nakon jela

Psi su najopasniji dok jedu i najviše mrze kada ih se tada ometa, ali to je zato jer imaju instinkt da netko pokušava ukrasti njihovu hranu. Ipak, kada od vas traži da ga mazite nakon jela, to je veliki znak da vam vjeruje i da ste vi osoba s kojom se najljepše osjećaju.