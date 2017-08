ŠTO VAM PAS ŽELI REĆI? Naučite razumjeti tajne znakove koje vam šalje, ovo je 16 najčešćih

Vlasnici se pitaju što im pas želi poručiti ako se izvali na leđa ili podigne uši. Toliko je malih znakova kojima vaš ljubimac komunicira s vama. Naučite ih čitati.

Razumijevanje govora tijela psa težnja je svakog vlasnika koji želi bolje razumjeti potrebe i želje svog ljubimca i izgraditi bolji odnos. Ovi bi vam mali znakovi mogli biti od pomoći kako da se postavite u svakoj situaciji.

Nisko mahanje repom

Ako polako maše repom, pas ne razumije što želite od njega i traži odgovor od vas. Ako je mahanje ubrzano, daje vam do znanja da ste vi glavni.

Visoko mahanje repom





Pas se nadmeće s vama i izaziva vaš autoritet jer misli da je on glavni.

Rep podvijen između nogu

Pas je uplašen, boji se boli ili se osjeća neugodno. Ako nema vidljivih razloga da se tako osjeća, preporučljivo je odvesti ga na pregled.

Široko otvorene oči

Na ovaj način pas traži pažnju, izaziva vas i želi da mu se posvetite.

Stiskanje očiju i treptanje

To znači da je spreman za igru. Ako prečesto stišće oči, odvedite ga veterinaru jer može značiti da ga nešto boli.

Uspravne uši blago nagnute prema naprijed

Pas je znatiželjan i reagira na novosti u svom okolišu.

Obješene uši

To je znak da se nečega boji. Događa se da pas objesi samo jedno uho, najčešće lijevo. Tako reagira na nepoznate ljude kojih se boji.

Zijevanje

Pas je vjerojatno nervozan i loše volje. Štenci često zijevaju kada im se približi nepoznat veliki pas. Ako primijetite da vaš ljubimac zijeva nakon što to vidi od vas, znači da je jako povezan s vama.

Oblizivanje

Ako ne vidi hranu u blizini, to znači da je pas pod stresom ili osjeća pritisak ili opasnost.

Pokazivanje zuba bez režanja

Ovako pas štiti svoj teritorij. Najčešće to radi dok jede.

Bacanje na leđa i pokazivanje trbuha

To je znak da vam vjeruje i želi vam ugoditi. Podragajte ga po trbuhu kada to učini jer mu tako dajete do znanja da ste zadovoljni njegovim ponašanjem.

Polaganje glave na vlasnikovo koljeno

Ovako pas traži pažnju i pokazuje da vas treba. Ako njuškom dodiruje vašu ruku, želi da ga pomazite.

Stavljanje šape na vlasnikovo koljeno

Ako ovo čini s oštrim pogledom, pas želi dominirati. U tom slučaju se zagledajte ravno u njegove oči i polako mu spustite šapu.

Dizanje jedne šape

Ako, dok sjedi, podigne jednu prednju šapu, znači da vas pas želi nešto pitati. Ili je gladan ili se želi igrati. Ponekad to čine kada uoče nešto zanimljivo.

Okretanje leđa vlasniku

Jednostavno rečeno, ovo je znak da vam pas u potpunosti vjeruje.

Otresanje

Pas se može otresti kao da želi ukloniti nešto sa sebe. Ako nije mokar ili prljav, na ovaj način se pas oslobađa napetosti.