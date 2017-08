POKUŠAJTE NE ZAPLAKATI: Vlasnici ga ostavili u skloništu, a ovaj jadni pit bull reagirao je poput svakog drugog čovjeka

Njegovi su ga vlasnici ostavili u skloništu za pse u Kaliforniji jer su se odlučili preseliti, a nisu htjeli da pas ide s njima u novi dom. Blue King nije mogao podnijeti toliku bol i razočaranje.

Da su psi vrlo emotivna bića, poznata je stvar. Ali nitko ne bi pomislio na kolikoj je zapravo razini njihova emocionalna inteligencija. Kada je jedno sklonište zaprimilo pit bulla, kojeg su se vlasnici odrekli, jadničak je pao u takvu depresiju da nije želio ni jesti ni piti, već je samo plakao.

Da, doslovno plakao jer su mu se suze slijevale niz obraze.



Alergija ili tuga?

Neki smatraju da je ta reakcija uzrokovana alergijom, ali drugi ipak vjeruju kako Blue King nije mogao podnijeti toliku bol i razočaranje. Njegovi su ga vlasnici ostavili u skloništu za pse u Kaliforniji jer su se odlučili preseliti, a nisu htjeli da pas ide s njima u novi dom.

Inače, Carson je sklonište poznato po visokoj razini ubijanja životinja, tako da, kada im prođe rok za udomljenje, one se eutanaziraju. Skupina volontera u spomenutom skloništu nije mogla gledati Kingovo pretužno lice te su odlučili nešto poduzeti. Snimili su video i postavili ga na Facebook u nadi da će ga netko uzeti k sebi.

Našao novi dom

Nije prošlo dugo do prvog odaziva – Jennifer McKay na prvi se pogled zaljubila u Kinga i došla ga je upoznati.

“Izgledao je jako tužno i depresivno. Nije me čak ni pozdravio kada sam došla. Svi ostali psi su me gledali u oči i mahali repom, ali on nije ni ustao niti me pogledao”, opisuje Jennifer svoj prvi susret s Blue Kingom.

“Točno se vidjelo da je pogledom tražio svoju obitelj kad bi god netko prošao onuda. Kao da je znao da je ostavljen”, nastavlja.

Nakon što je pas prošao testiranje temperamenta (jer ipak je riječ o opasnom psu), povela ga je svojoj kući. Čim je napuštio sklonište, Blue King je postao novi pas. Vlasnica kaže kako obožava spavati, maziti se i gledati u zrcala.

Treba proći još vremena prije nego što nauči hodati na povodcu i neke osnovne zapovijedi, ali Jennifer je uvjerena da će nekoć depresivan pas posve zaboraviti doživljenu traumu, piše Bored Panda.