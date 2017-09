NJEMAČKI OVČAR: Pravi pas čuvar koji vas nikada neće iznevjeriti

Njemački ovčari najomiljenija je pasmina na svijetu. Uzgajivači i ljubitelji su udruženi u Svjetski savez njemačkih ovčara, a samo u Njemačkoj ih je preko 150.000. Na svijetu ima preko dva milijuna njemačkih ovčara.

Za nastanak ove pasmine najviše je zaslužan konjački satnik von Stephanitz, kinolog, početkom 19. stoljeća. Zanimali su ga psi koje su imali ovčari i pastiri. On je s godinama osnovao Savez njemačkih ovčara uz svoje prijatelje kinologe. Prvi pas koji je bio upisan u knjigu njemačkih ovčara bio je Horand von Grafrath koji je postao otac svih ovčara. Von Stephanitz bio je njegov vlasnik.

Prvi vlasnik njemačkog ovčara radio je na odgoju ovog psa, uzgoju, školovanju i razvoju. Postavio je ciljeve i znao što želi od ove pasmine. Nije želio da njemački ovčari postanu modni psi, ali niti napadačke zvijeri, no da ipak ostanu pravi čuvari i voditelji krda.



Ova pasmina je u to vrijeme ostvarivala snove svim kinolozima – bio je velik i jakih kostiju, plemenite glave, a suhog tijela koje je bilo izvanredno skladno građeno. Osobine su također bile poželjne, a to je izrazita vjernost gospodaru, a prema drugima bezobzirna suverenost.

Njemački ovčari su od davnina potpuno samostalni, divlji borci i neustrašivi u vježbama obrane. Ovo nisu lijeni psi, već su uvijek aktivni i dobri prema ljudima koji im ne žele nauditi. Nepovjerljivi su prema strancima i vrlo su oprezni. Oduvijek su voljeli djecu i sve ljude.

Ova pasmina je pravokutnog je tjelesnog oblika, jaka i mišićava. Tijelo mu je građeno funkcionalno i skladno. Na prvi pogled je već vidljiva razlika među spolovima. Mužjaci su jači i teži, te su visoki do 65 centimetara, dok su ženke u pravilu manje za 10ak centimetara. Treba imati pravilne kutove među udovima. Glava im je suha i njuška jaka i klinasta, a uši uspravne i usmjene prema naprijed. Dlaka im je oštra, a poddlaka gusta, dok im je na repu duža dlaka nego na ostatku tijela. Osnovna boja ove pasmine je crna s oznakama smeđe i svjetlije boje, do sivih tragova.

Radi hiperprodukcije ove pasmine, pojavile su se mnoge bolesti specifične za njemačke ovčare. Njemački su ovčari skloni displaziji kukova i laktova i torziji želuca poput većine ostalih velikih pasmina. Za pasminu je karakteristično učestalije pojavljivanje tumorskih tvorbi, kao i bolesti probavnog sustava. Neke od njih su kronični proljev ili perianalne fistuea. Također su skloni alergijskim reakcijama, upalama rožnice i oslabljenom radu tiroidnih žlijezda.

Psi ove pasmine ubrzo su postali uzor za sve pasmine ne samo što se tiče inteligencije, naravi, zdravlja nego i sveg ostalog, pa su u pravilu postali univerzalan pas kojeg su svi željeli. Oni su dobri čuvari, vole djecu i biti u obitelji, odlični su bili za vojne i policijske poslove kao i za vođenje slijepih osoba. Narav se ove pasmine promijenila radi mnogih uzgoja, pa je radi toga vrlo bitan dobar odgoj.

Njemački ovčari su vrlo inteligentni, dobri i poslušni učenici i društveni. Temperamentni su, hrabri, neovisni, samopouzdani i dobri čuvari jer ih je teško podmiti i vječno su bezuvjetno vjerni svom vodiču i obitelji. Izrazito su poslušni tako da ne bi trebali imati problema u odgoju ovog psa. Kao i kod ostalih, nužno je da ne koristite udarce i teške kazne ako nešto pogriješe, te da ih nagradite kako bi shvatili da nešto rade pravilno i dobro. U učenju koristite govor jer će prepoznati vašu verbalnu i neverbalnu komunikaciju. Brzo uče i dugo pamte naredbe koje ste ih naučili. U poslušnosti su, čak i na natjecanjima daleko iznad svih pasmina.

“Čim pas dođe na vaš poziv, glasom mu naznačite da je to ono što želite od njega,zatim ga nagradite poslasticom. Hodajte od psa, pozivajte ga i svaki put nagrađujte kad dođe do vas. Razvijajte svoju brzinu reakcija, nagrađivanja, promatrajte psa, on uvijek mora biti veseo i željan suradnje s vama. Kada ste dobro uvježbali dolazak na poziv, počnite s ostalim naredbama koje ćete koristiti i u svakodnevnom životu; sjedi, lezi, čekaj, uz nogu, i slično.” izjavio je Denis Prtenjača, iz Kluba za obuku pasa Rijeka.